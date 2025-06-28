Američki Senat glasao protiv ograničavanja Trampovih ovlasti za rat s Iranom

Američki Senat glasao je o prijedlogu demokrata da se predsjednik Donald Tramp (Trump) u budućnosti spriječi u korištenju vojne sile u Iranu bez odobrenja Kongresa, a na koncu, prijedlog nije usvojen.

Glasanje je uslijedilo svega nekoliko sati nakon što je Tramp izjavio da će razmotriti novo bombardiranje Irana ako bude obogaćivao uranij prema razinama potrebnim za nuklearno oružje.

Senat, u kojemu većinu imaju republikanci, glasao je s 53 glasa protiv i 47 glasova o rezoluciji o ratnim ovlastima koja bi od predsjednika zahtijevala saglasnost Kongresa za daljnje vojne akcije protiv Irana.

Glasanje je uglavnom bilo podijeljeno po stranačkoj liniji, s iznimkom demokrata iz Pennsylvanije Johna Fettermana, koji je glasao protiv, te republikanca iz Kentuckyja Randa Paula koji je glasao za rezoluciju.

Senator Tim Kaine, glavni predlagatelj rezolucije, godinama pokušava vratiti Kongresu ustavnu ovlast za objavu rata, neovisno o tome je li na vlasti republikanac ili demokrat.

Kaine je napomenuo da njegov najnoviji pokušaj naglašava kako američki Ustav jasno daje Kongresu, a ne predsjedniku, isključivo pravo da objavi rat te da svako neprijateljstvo s Iranom mora biti izričito odobreno deklaracijom rata ili posebnim odobrenjem za upotrebu vojne sile.

- Ako mislite da predsjednik mora doći pred Kongres, bilo da ste za ili protiv rata s Iranom, podržat ćete rezoluciju, podržat ćete Ustav koji je izdržao test vremena - poručio je Kaine u govoru prije glasanja.

Zastupnici su tražili više informacija o američkim napadima na Iran proteklog vikenda, kao i o sudbini iranskih zaliha visokorazvijenog obogaćenog uranija. Članovi Trampovog tima za nacionalnu sigurnost održali su u četvrtak i petak zatvorene brifinge o napadima za senatore i kongresmene.

Mnogi demokrati izjavili su nakon brifinga kako nisu uvjereni da su iranska nuklearna postrojenja "uništena", kao što je Tramp tvrdio odmah nakon operacije.

Protivnici rezolucije govore da se radi o jednoj, ograničenoj operaciji koja je u skladu s predsjedničkim ovlastima kao vrhovnog zapovjednika, a ne o početku dužeg vojnog sukoba.

Senator Bill Hagerty, republikanac iz Tennesseeja i bivši ambasador u Japanu tokom Trampovog prvog mandata, naveo je da bi predložena mjera mogla onemogućiti svakog predsjednika da brzo reagira protiv zemlje koja je dugoročni protivnik.

- Ne smijemo sputavati predsjednika usred krize, kad su životi u pitanju - upozorio je Hagerty prije glasanja.