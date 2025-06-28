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GOVOR U OVALNOM UREDU

Tramp objasnio kako je zaustavio izbijanje sukoba između Srbije i Kosova

Znate, Srbija se spremala da započne rat, rekao je

Tramp: Ne trgujemo s državama koje vode rat. Pool / AP

Dž. R.

28.6.2025

Predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su se srbijanske vlasti pripremale za početak rata s Kosovom, ali da su Sjedinjene Američke Države uspjele spriječiti izbijanje sukoba.

- Znate, Srbija se pripremala da započne rat... rekli su: 'Ponovo ćemo započeti rat.' Ne kažem da je to Kosovo, ali jeste – to je Kosovo. Planirali su veliki rat. Zaustavili smo ga zahvaljujući trgovini - rekao je tokom govora u Ovalnom uredu.

Prema Trampovim riječima, Srbija je zainteresovana za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Rekao sam da ne trgujemo s ljudima koji vode rat - rekao je američki lider.

# SRBIJA
# KOSOVO
# RAT
# DONALD TRUMP
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