Tramp objasnio kako je zaustavio izbijanje sukoba između Srbije i Kosova

Predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su se srbijanske vlasti pripremale za početak rata s Kosovom, ali da su Sjedinjene Američke Države uspjele spriječiti izbijanje sukoba.

- Znate, Srbija se pripremala da započne rat... rekli su: 'Ponovo ćemo započeti rat.' Ne kažem da je to Kosovo, ali jeste – to je Kosovo. Planirali su veliki rat. Zaustavili smo ga zahvaljujući trgovini - rekao je tokom govora u Ovalnom uredu.

Prema Trampovim riječima, Srbija je zainteresovana za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Rekao sam da ne trgujemo s ljudima koji vode rat - rekao je američki lider.