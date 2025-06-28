Hamneijev savjetnik za kojeg se mislilo da je mrtav viđen na sahrani u Teheranu

Savjetnik Ali Hamneija (Khamenei), admiral Ali Šamkhani (Shamkhani) za koje se smatralo da je mrtav, viđen je na sahrani koja se održava danas u Iranu. Kako se može vidjeti na fotografiji iranske agencije Mehr, Šamkani zbog ranjavanja hoda uz pomoć štapa.

Podsjećamo, Šamkhani je ranjen 13. juna u napadu na njegovu rezidenciju. Prvobitni izvještaji iz Irana, koje su prenijeli brojni svjetski mediji, tvrdili su da je preminuo istog dana u bolnici. Međutim, dva dana kasnije iranski državni izvori su demantovali te navode, navodeći da je preživio te da je njegovo stanje "relativno stabilno". Njegov medicinski tim tada je potvrdio da je zabilježen "značajan napredak" u tretmanu povreda, iako se zbog složenih unutrašnjih komplikacija izazvanih eksplozijom još uvijek nije mogla dati prognoza o dugoročnom oporavku. Prema današnjem izvještaju iranske agencije Tasnim, Šamkhani se znatno oporavio. Shamkhani je jedan od najistaknutijih bezbjednosnih i vojnih zvaničnika u savremenoj historiji Irana. Bio je ministar odbrane od 1997. do 2005. godine, a zatim deset godina sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu bezbjednost. Karijeru je započeo kao admiral u redovima Islamske revolucionarne garde (IRGC), gdje je aktivno djelovao od ranih dana Islamske revolucije.