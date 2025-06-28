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OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA

Djed nove šefice britanskog MI6 bio je nacistički špijun poznat kao "Mesar"

Navodno je pisma svojim nacističkim nadređenima potpisivao s "Heil Hitler" i govorio da je lično sudjelovao u "istrebljenju Židova"

Prva žena na čelu ove agencije. MI6

Dž. R.

28.6.2025

Nova šefica britanske tajne obavještajne službe MI6 je Blejz Metreveli (Blaise Metreweli), a kako prenose britanski mediji, njen djed je bio nacistički špijun poznat kao "Mesar".

Daily Mail, koji je prvi otkrio tu porodičnu vezu, izvještava da je pronašao stotine stranica dokumenata u arhivu u Freiburgu u Njemačkoj, koji pokazuju da je njen djed bio poznat kao "Mesar" ili "Agent broj 30". Navodno je pisma svojim nacističkim nadređenima potpisivao s "Heil Hitler" i govorio da je "lično" sudjelovao u "istrebljenju Židova".

Uz malo poznatu širu pozadinu njezine prošlosti, dokumenti pokazuju da joj je djed bio Konstantin Dobrovolski (Dobrowolski), koji je prebjegao iz sovjetske Crvene armije i postao glavni nacistički doušnik u Černihivu u Ukrajini.

Metreveli se pridružila obavještajnoj službi 1999.

Međutim, ministarstvo vanjskih poslova, koje govori u ime MI6, navelo je da Metreveli "nije poznavala niti upoznala svog djeda po ocu". 

- Njeno porijeklo karakteriziraju sukobi i podjele i, kao što je slučaj s mnogima s istočnoeuropskim nasljeđem, samo djelomično shvaćeno - dodao je glasnogovornik ministarstva.

Metreveli je prva žena na čelu ove špijunske agencije. Obavještajnoj službi se pridružila 1999. godine i veći dio karijere provela na operativnim pozicijama na Bliskom istoku i u Evropi. Ričard Mur, sadašnji šef MI6, odstupit će s dužnosti na jesen nakon petogodišnjeg mandata.

Premijer Kir Starmer (Keir Starmer) naglasio je da imenovanje Metreveli dolazi u trenutku kada se Britanija "suočava s prijetnjama neviđenih razmjera". 

- Znam da će Blejz nastaviti pružati izvrsno vodstvo potrebno za odbranu naše zemlje - poručio je.

# VELIKA BRITANIJA
# MI6
# BLAISE METREWELI
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