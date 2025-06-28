Tramp poslao oštru poruku Hamneiju: "Kao čovjek velike vjere, ne bi smio lagati"

Predsjednik Donald Tramp (Trump) odgovorio je iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju (Khamenei) koji je proglasio pobjedu nad Izraelom i kritizirao Trampa.

- Zašto bi takozvani 'Vrhovni vođa', ajatolah Ali Hamnei, ratom razorene zemlje Iran, tako očito i glupo rekao da je pobijedio u ratu s Izraelom, kada zna da je njegova izjava laž. Kao čovjek velike vjere, ne bi smio lagati.

Njegova zemlja je desetkovana, njegova tri zla nuklearna postrojenja su UNIŠTENA, a ja sam TAČNO znao gdje je bio sklonjen i nisam dopustio Izraelu ili američkim oružanim snagama, daleko najvećim i najmoćnijim na svijetu, da mu okončaju život. SPASIO SAM GA OD VRLO RUŽNE I SRAMOTNE SMRTI, a on mi ne mora reći: 'HVALA VAM, PREDSJEDNIČE TRAMP!'

Zapravo, u završnom činu rata, zahtijevao sam da Izrael vrati vrlo veliku skupinu aviona koji su se uputili izravno prema Teheranu, očekujući veliki dan, možda i konačni nokaut! Uslijedila bi ogromna šteta i mnogi Iranci bi bili ubijeni. To je trebao biti daleko najveći napad rata - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- Tokom posljednjih nekoliko dana radio sam na mogućem ukidanju sankcija i drugim stvarima, što bi Iranu dalo puno veću šansu za potpuni, brz i potpuni oporavak. Ali ne, umjesto toga dobio sam izjavu ljutnje, mržnje i gađenja te sam odmah odustao od svakog rada na ublažavanju sankcija i još mnogo toga.

Iran se mora vratiti u tok svjetskog poretka, inače će im stvari biti samo gore. Uvijek su tako ljuti, neprijateljski raspoloženi i nesretni, a pogledajte što im je to donijelo - izgorjelu, raznesenu zemlju, bez budućnosti, desetkovanu vojsku, užasnu privredu i SMRT oko njih.

Nemaju nade i bit će samo gore! Volio bih da vodstvo Irana shvati da se s MEDOM često dobije više nego s OCTOM. MIR!!! - dodao je.