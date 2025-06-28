Ogromne mase okupile su se u centru Teherana na sahrani ubijenih zvaničnika

Ogromne mase okupile su se u iranskoj prijestolnici Teheranu na pogrebnoj povorci visokih iranskih vojnih zapovjednika, nuklearnih znanstvenika i civila ubijenih u izraelskim zračnim napadima, svjedočila je CNN-ova ekipa na terenu.

Gomila je skandirala smrt Izraelu, Americi, ali i smrt izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) i smrt američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump).

Većina prisutnih bila je obučena u crno, pokušavajući dodirnuti lijesove koji su bili postavljeni na nekoliko velikih kamiona za povorku.

Gomila se također zaklela na odanost iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju, skandirajući: "O plemeniti vođo, spremni smo!"

- Moja poruka Trampu je: Ako Bog da, umrijet ćeš! Jer si napao Iran. I budite sigurni da će se narod uskoro osvetiti za krv ovih mučenika uništenjem Trumpa, Izraela i Sjedinjenih Država - rekao je jedan čovjek koji je prisustvovao.

Među njima su bili Hossein Salami, koji je služio kao vođa tajnog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i bio jedan od najmoćnijih ljudi u Iranu, Mohammad Bagheri, koji je služio kao načelnik štaba iranskih oružanih snaga, kao i Amir Ali Hajizadeh, bivši komandant Zračnih snaga IRGC-a.