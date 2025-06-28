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ZBOG POGORŠANE SITUACIJE

Bundestag usvojio odluku: Njemački vojnici ostaju još najmanje godinu u BiH, ljevica i ekstremna desnica bili protiv

Njemački zvaničnici pružaju podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, čiji legitimitet osporavaju vlasti RS

Bundestag. AP

S. S.

28.6.2025

Njemački Bundestag produžio je misiju njemačkih vojnika u Bosni i Hercegovini unutar operacije EUFOR "Althea" za najmanje još godinu dana. Odluka je donesena zbog pogoršane političke situacije u BiH, s posebnim naglaskom na djelovanje vlasti u entitetu RS. Prema zvaničnim dokumentima njemačke vlade, rukovodstvo RS provodi politiku koja direktno podriva ustavno‑pravni poredak Bosne i Hercegovine, što bi moglo dovesti do dodatnog narušavanja stabilnosti na zapadnom Balkanu. U dokumentima se navodi da je nedavno usvajanje zakona u RS dovelo do najteže ustavne krize u BiH u posljednjih 30 godina.

Vlada u Berlinu tvrdi da je nastojanje rukovodstva RS da poveća autonomiju te na taj način potkopava funkcionalni integritet zajedničke države, što opravdava nastavak vojnog prisustva. Osim doprinosa sigurnosti u BiH, produženje misije ima i simbolički značaj, te jača ulogu EU i Njemačke u evropskoj bezbjednosnoj politici. Temelj za angažman postoji u članu 24, stav II njemačkog Ustava, koji omogućava učešće u kolektivnim bezbjednosnim sistemima radi očuvanja mira u Evropi.

Unutar Bundestaga mišljenja su podijeljena – dok su vladajuće stranke i Zeleni podržali nastavljanje misije, pojedini poslanici s ljevice istakli su da bi krizom u BiH trebalo rješavati domaćim putem, dok je desni blok kritizirao prekomjerno izdvajanje sredstava za vojne operacije, zanemarujući pritom domaće ekonomske potrebe.

Uz unutrašnje faktore, produženje misije dodatno je motivisano i ruskom agresijom na Ukrajinu, jer se povećava rizik od destabilizacije uzrokovane pokušajima uticaja trećih zemalja na Bosnu i Hercegovinu. Također, njemački zvaničnici pružaju podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, čiji legitimitet osporavaju vlasti RS, naglašavajući time važnost očuvanja međunarodnog okvira Dejtonskog sporazuma.

# BUNDESTAG
# BUNDESWEHR
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