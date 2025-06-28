Aragči: "Izrael je pobjegao tatici kako bi izbjegao da ga naše rakete sravne sa zemljom"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) upozorio je Trampa da ne nastupa s takvim tonom prema iranskom vrhovnom vođi.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) u svojoj objavi na Truth Social uputio je oštre riječi iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Ali Hamneiu (Khamenei), a nakon toga je uslijedio odgovor iz Teherana.

- Upornost Iranaca postala je poznata zbog naših veličanstvenih tepiha, tkanih kroz bezbrojne sate napornog rada i strpljenja. Ali kao narod, naša osnovna premisa je vrlo jednostavna i izravna: znamo svoju vrijednost, cijenimo svoju neovisnost i nikada ne dopuštamo nikome drugome da odlučuje o našoj sudbini.

Ako predsjednik Tramp iskreno želi dogovor, trebao bi ostaviti po strani nepoštovanje i neprihvatljiv ton prema iranskom vrhovnom vođi, velikom ajatolahu Hamneiju, i prestati nanositi bol milionima svojih iskrenih sljedbenika - napisao je Aragči na X-u.

- Veliki i moćni iranski narod, koji je svijetu pokazao da izraelski režim NEMA IZBORA nego POBJEĆI 'tatici' kako bi izbjegao da ga naše rakete sravne sa zemljom, ne prima blagonaklono prijetnje i uvrede.

Ako iluzije dovedu do gorih pogrešaka, Iran neće oklijevati otkriti svoje stvarne sposobnosti, što će zasigurno UKINUTI svaku zabludu o moći Irana. Dobra volja rađa dobru volju, a poštovanje rađa poštovanje - dodao je.