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NAKON TRAMPOVE PORUKE

Aragči: "Izrael je pobjegao tatici kako bi izbjegao da ga naše rakete sravne sa zemljom"

Ako iluzije dovedu do gorih pogrešaka, Iran neće oklijevati otkriti svoje stvarne sposobnosti, što će ukinuti svaku zabludu o moći Irana, dodaje

Aragči: Ajatolah se mora poštovati. AP

Dž. R.

28.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) u svojoj objavi na Truth Social uputio je oštre riječi iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Ali Hamneiu (Khamenei), a nakon toga je uslijedio odgovor iz Teherana.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) upozorio je Trampa da ne nastupa s takvim tonom prema iranskom vrhovnom vođi.

- Upornost Iranaca postala je poznata zbog naših veličanstvenih tepiha, tkanih kroz bezbrojne sate napornog rada i strpljenja. Ali kao narod, naša osnovna premisa je vrlo jednostavna i izravna: znamo svoju vrijednost, cijenimo svoju neovisnost i nikada ne dopuštamo nikome drugome da odlučuje o našoj sudbini.

Ako predsjednik Tramp iskreno želi dogovor, trebao bi ostaviti po strani nepoštovanje i neprihvatljiv ton prema iranskom vrhovnom vođi, velikom ajatolahu Hamneiju, i prestati nanositi bol milionima svojih iskrenih sljedbenika - napisao je Aragči na X-u.

- Veliki i moćni iranski narod, koji je svijetu pokazao da izraelski režim NEMA IZBORA nego POBJEĆI 'tatici' kako bi izbjegao da ga naše rakete sravne sa zemljom, ne prima blagonaklono prijetnje i uvrede.

Ako iluzije dovedu do gorih pogrešaka, Iran neće oklijevati otkriti svoje stvarne sposobnosti, što će zasigurno UKINUTI svaku zabludu o moći Irana. Dobra volja rađa dobru volju, a poštovanje rađa poštovanje - dodao je.

# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# ABBAS ARAGHCHI
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