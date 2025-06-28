Izraelski list "Mariv tvrdi: U Pojasu Gaze se dešava kolaps kopnene vojske

Izraelske novine Maariv objavile su kritički izvještaj koji ukazuje na ozbiljne slabosti izraelskih kopnenih snaga tokom rata u Gazi, nazivajući stanje “kolapsom” invazijskih jedinica. Iako se ističu uspjesi izraelskih Zračnih snaga, posebno u napadima na ciljeve u Iranu, članak naglašava da je preveliko oslanjanje na zračnu nadmoć došlo nauštrb razvoja kopnene vojske i unutrašnje sigurnosti.

Prema izvještaju, vojno i političko rukovodstvo nije na vrijeme prepoznalo promjene u prirodi savremenog ratovanja, gdje su operacije na terenu i društvena otpornost podjednako važne kao i zračne snage. Takva strateška kratkovidnost, navodi Maariv, rezultirala je stagnacijom i neuspjesima u ostvarivanju ključnih ciljeva — poput razbijanja palestinskog otpora i oslobađanja zarobljenika.

Rat u Gazi opisuje se kao iscrpljujući i neučinkovit, koji ne donosi opipljive rezultate, već produbljuje unutrašnju krizu i otkriva slabosti institucija. Kritike su posebno usmjerene na to da rat više ne služi jasnoj sigurnosnoj svrsi, već ga oblikuju politički interesi i nedostatak strateške vizije.

U pozadini ovog izvještaja stoje i novi gubici izraelske vojske. Sedam izraelskih vojnika, uključujući jednog oficira, ubijeno je 25. juna u zasjedi palestinskog otpora u Kan Junisu.