Francuska zabranjuje pušenje na plažama, u parkovima, javnim vrtovima i autobuskim stajalištima

Francuska će od nedjelje zabraniti pušenje na plažama, u parkovima, javnim vrtovima i autobuskim stajalištima, saopćila je vlada.

Uredba, objavljena u službenom vladinom glasniku u subotu, također će zabraniti pušenje izvan biblioteka, bazena i škola, a cilj joj je zaštita djece od pasivnog pušenja.

U uredbi se ne spominju elektronske cigarete. Prekršitelji zabrane suočit će se s novčanom kaznom od 135 eura (158 dolara).

- Duhan mora nestati s mjesta gdje ima djece - rekla je ministrica zdravstva i porodice Ketrin Vautrin (Catherine) u maju, naglašavajući "pravo djece da dišu čist zrak".

Terase kafića su izuzete od zabrane.

Procjenjuje se da u Francuskoj svake godine od komplikacija povezanih s duhanom umre oko 75.000 ljudi.