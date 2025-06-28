Veliki broj ljudi okuplja se na Budapest Pride uprkos Orbanovoj zabrani

Veliki broj osoba danas se počeo okupljati u Mađarskoj prijestonici na povorci Budapest Pride, iako je Vlada Mađarske zabranila taj skup.

Organizatori očekuju rekordnu posjećenost za 30. izdanje Parade ponosa u Budimpešti uprkos policijskoj zabrani koju je nametnula nacionalistička vlada premijera Viktora Orbana, prenosi The Guardian.

Pravne posljedice

Vladajuća koalicija je izmijenila zakone i ustav kako bi zabranila godišnju proslavu, opravdavajući višegodišnje suzbijanje LGBTQ prava pozivanjem na "zaštitu djece". Orban je jučer istakao da policija neće "razbiti" Paradu ponosa, ali da oni koji učestvuju trebaju biti svjesni "pravnih posljedica".

Organizatori parade rizikuju do godinu dana zatvora, a učesnici mogu biti kažnjeni novčanom kaznom do 500 eura. Najnovije zakonske promjene također dozvoljavaju policiji da koriste tehnologiju prepoznavanja lica za identifikaciju učesnika.

Ministri iz nekoliko evropskih zemalja i desetine evropskih lidera očekuju se na povorci uprkos zabrani. Ranije u toku sedmice, predsjedavajuća EU-a Ursula fon der Lajen (von der Leyen) pozvala je mađarske vlasti da povuku zabranu.

Oštrije mjere

Nekoliko francuskih zastupnika u Evropskom parlamentu pozvalo je EU da poduzme oštrije mjere protiv Orbanove vlade zbog suzbijanja građanskih prava i drugih pitanja vladavine prava.

Opozicionar Džerdželi Karaksoni (Gergely Karacsony) insistirao je da nijedan učesnik ne može biti kažnjen jer je parada općinski događaj koji ne zahtijeva policijsko odobrenje.

- Policija ima samo jedan zadatak - osigurati sigurnost mađarskih i evropskih građana koji učestvuju na događaju – izjavio je on tokom jučerašnjeg brifinga s Hadjom Lahbib.

Nekoliko zemalja EU-a obavijestile su svoje građane o mogućnosti da budu kažnjeni. Od povratka Orbana na vlast 2010. godine, zemlja s 9,6 miliona stanovnika postepeno ukida LGBTQ prava. Ipak, ovo je prvi korak ka potpunoj zabrani parade.