Stotine građana na protestu u Švedskoj zbog izraelskih napada na Gazu

Stotine ljudi protestovalo je u Štokholmu (Stockholmu), glavnom gradu Švedske, zbog izraelskih napada na Gazu i pozvalo na prekid vatre, javlja Anadolija.

Demonstranti su se okupili u okrugu Odenplan u glavnom gradu i marširali prema švedskom parlamentu.

Stotine ljudi koji su učestvovali u demonstracijama uzvikivali su slogane: "Ubico Izraele, izađi iz Palestine", "Ubico Izraele, izađi iz Gaze" i "Hitno i bezuslovno primirje".

Nosili zastave

Demonstranti koji su nosili palestinske zastave zahtijevali su da se zaustavi rat u Gazi.

Profesor Odsjeka za historiju religije Univerziteta Uppsala, dr. Matijas Gardel (Mattias Gardell), koji je učestvovao u demonstracijama, optužio je švedsku vladu da šuti "o genocidu koji je Izrael počinio nad Palestincima".

Naglašavajući da švedska vlada mora poduzeti mjere protiv rata, Gardel je rekao: "Vidimo kako krajnje desničarska izraelska vlada tjera Palestince u logore smrti, odnosno koncentracione logore."

- Vidimo kako Izrael koristi hitnu i humanitarnu pomoć poslanu Palestincima kao mamac za pucanje i ubijanje ljudi. Želimo da švedska vlada zauzme stav protiv izraelskog rata u skladu s međunarodnim pravom, kako to zahtijeva liberalna demokratija - poručio je.

Prestanak prodaje oružja

Dodao je i da zahtijevaju da Švedska prestane prodavati oružje Izraelu i da se izraelske kompanije koje nastavljaju činiti genocid bojkotuju, te da se prekine saradnja.

- Ovim putem tražimo i da se onima koji su krivi za genocid u Palestini sudi u Hagu - zaključio je Gardel.