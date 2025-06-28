Može li Netanjahu očekivati ​​još godina na vlasti nakon rata Izraela s Iranom?

Kada je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) opisao mogućnosti za mir koje bi mogli donijeti uspjesi Izraela u kratkom ratu s Iranom, pristalice su mu povjerovale na riječ.

- Ova pobjeda predstavlja priliku za dramatično proširenje mirovnih sporazuma. Na tome radimo s entuzijazmom – izjavio je to u četvrtak Netanjahu, prenosi The Guardian.

Ipak, kritičari Netanjahua su vidjeli nešto drugo. Kako je izjavio profesor Josi Mekelberg (Yossi), u Chatham Houseu u Londonu, „šta god da radi, pokušava sve okrenuti u svoju korist. Ovo je čovjek koji nikada ne preuzima odgovornost, već samo zasluge“

- Sve je oportunističko i sve je transakcijsko – poručio je on.

U Izraelu je goruće pitanje do kad će Netanjahu biti na čelu Vlade.

Sukob u Gazi

S obzirom na to da je rat u Iranu očigledno završen, sukob u Gazi se vratio na naslovnice. Dan nakon što su SAD proglasile primirje, sedam izraelskih vojnika poginulo je u napadu na oklopno vozilo na jugu razorene teritorije, što je izazvalo daljnje hitne pozive unutar Izraela da se neprijateljstva tamo okončaju.

U fokus se vraćaju i duboke podjele u izraelskom društvu i unutar koalicije koju je Netanyahu formirao nakon izbora u novembru 2022. Ovo je najdesničarskija vlada ikada viđena u Izraelu i preživjela je višestruke izazove od upada Hamasa u Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem su militanti ubili 1.200 ljudi, uglavnom civila, i uzeli još 251 taoca.

Za profesoricu Tamar Herman (Hermann), specijalistkinju za javno mnijenje na Izraelskom institutu za demokratiju, rat je malo promijenio u smislu polarizirane domaće politike Izraela.

- Netanjahuove pristalice ga podržavaju još više, a protivnici mu se protive kao i prije. Oni vide rat protiv Irana kao vrlo uspješan, ali ne pripisuju zasluge Netanjahuu. On dobija neke bodove... ali ne toliko – izjavila je ona.

Veliki porast

Netanjahuove lojalisti se nadaju velikom porastu u anketama.

Strateški savjetnik i voditelj kampanje za ministre u sadašnjoj vladi Udi Tene (Tenne) izjavio je da operacija protiv Irana koju je predvodio Netanjahu bila je nesumnjivo opravdana, ali mu je također, nesumnjivo, politički koristila.

- Metaforički rečeno, rakete lansirane na Iran pale su i na izraelsku opoziciju – izjavio je on.

Ključno pitanje je hoće li percipirana pobjeda nad Iranom uvjeriti dovoljno birača da zaborave da se napad iz 2023. najgori sigurnosni neuspjeh Izraela ikada ne samo dogodio za vrijeme Netanjahuovog mandata, već se dijelom može pripisati politikama koje je provodio više od decenije.

- Od tog užasnog dana, sigurnosna situacija u Izraelu se dramatično poboljšala: iranska prijetnja je neutralizirana, Sirija je propala, Hezbollah je teško oštećen, a Gaza je demontirana. Proživljavamo duboku sigurnosnu transformaciju i za to velike zasluge pripadaju IDF-u i vladi - rekao je Tene.

Drugi su manje uvjereni, a nedavne ankete su neuvjerljive. Relativno mali dobici koje je ostvarila Netanjahuova vladajuća stranka Likud uglavnom su bili na štetu drugih koalicionih stranaka, posebno krajnje desnice, i ne bi nužno garantovali pobjedu na bilo kojim izborima.

Pristalice se dive, kritičari gorko žale

Netanjahuovi taktički instinkti nikada nisu bili dovedeni u pitanje tokom njegove duge i kontroverzne karijere. Njegove pristalice im se i dalje dive, a kritičari ih gorko žale.

Lojalisti nemaju sumnje ko će biti na vlasti u narednim godinama. Netanjahu se također čini uvjerenim. Sa samo nekoliko sedmica do kraja parlamentarnog mandata prije tromjesečne ljetne pauze, on je barem sebi kupio vrijeme do kasne jeseni.