Potvrđena normalizacija odnosa: Američki tankeri sletjeli u bazu Al Udeid u Kataru

Najmanje šest tankera KC-46 sletjelo je u bazu američke vojske Al Udeid u Kataru.

Time je i zvanično potvrđena normalizacija odnosa u regiji nakon nedavnih raketnih napada.

Tankeri su povučeni iz baze nekoliko dana prije raketnih udara iz Irana kao mjera prevencije zbog opasnosti od potencijalnih oštećenja ili uništenja.

Ovi avioni su dio zračnih snaga iz sastava 379. ekspedicijske zračne grupe koja u svom sastavu ima "zračne cisterne" tipa KC-10, KC-46A i KC-135.

Zbog svog značaja za operacije američkih snaga u regiji u normalnim operativnim uslovima, u bazi Al Udeid obično se nalazi od 8 do 16 "zračnih cisterni" različitih tipova.

Al-Udeid koja je ujedno i istureno komandno mjesto Centralne komande američke vojske (CENTCOM), koja prima više od 10.000 vojnika.

Podsjećamo, ova baza je prije pet dana napadnuta sa najmanje šest balističkih raketa ispaljenih iz Irana u najavljenom napadu. Sve rakete uspješno su presreli sistemi protivbalističke odbrane katarske i vojske SAD-a.