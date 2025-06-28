Na ulice Budimpešte izašlo 200.000 ljudi, uprkos zabrani održavanja Parade ponosa: Ismijavali Orbana transparentima

Oduševljene mase nagurale su se na gradske ulice, mašući zastavama i transparentima koji su ismijavali premijera Viktora Orbana, dok se njihova mirna povorka polako kretala naprijed,

Ipak, ispoštovali su poziv gradonačelnika grada da "dođu mirno i hrabro i da se zajedno zauzmu za slobodu, dostojanstvo i jednaka prava", prenosi The Guardian.

Na ulice Budimpešte danas je izašlo 200.000 ljudi uprkos zabrani održavanja Parade ponosa od strane Vlade Mađarske.

Organizatori su procijenili da se pojavio rekordan broj ljudi, daleko premašujući očekivanu izlaznost od 35.000-40.000 ljudi.

- Vjerujemo da prisustvuje 180.000 do 200.000 ljudi. Teško je procijeniti jer nikada nije bilo toliko ljudi na Budapest Prideu - rekla je za AFP predsjednica Pridea Viktoria Radvanji (Viktória Radványi).

Uprkos tome što se očekivalo da će izlaznost u subotu dostići rekordne nivoe, to se dogodilo nakon što je vlada postrožila mjere usmjerene protiv LGBTQ+ zajednice u zemlji.

- Došli smo jer su nam pokušali zabraniti okupljanje - rekla je Timi (49).

Mađarska državljanka marširala je sa svojom kćerkom Zsófi (23), koja je doputovala iz svog doma u Barceloni kako bi se pridružila skupu.

Nakon što je vladajuća stranka Fidesz, predvođena desničarskim populistom Orbanom, ubrzano usvojila zakon kojim se kažnjava održavanje ili prisustvovanje događajima koji uključuju "prikazivanje ili promociju" homoseksualnosti maloljetnicima, mnogi Mađari su se zavjetovali da će pokazati svoje neodobravanje prvim prisustvom povorci ponosa.

Viki Marton (Márton) bila je među onima koji su ispunili obećanje, pojavivši se sa svojom devetogodišnjom kćerkom.

Par je došao opremljen kapama, prskalicama za vodu i kupaćim kostimom, više zabrinuti zbog vrućine nego desničarski demonstranti.

- Želim da ona vidi stvarnost i jako sam uzbuđena što sam ovdje - poručila je Marton.

Izašli na ulice

Desetine hiljada Mađara, uključujući starije građane i roditelje sa svojom djecom, političare i aktiviste iz 30 zemalja, izašli su na ulice u subotu, uprkos Orbanovom upozorenju u petak da će se oni koji prisustvuju ili organizuju marš suočiti sa "pravnim posljedicama".

Mađarski premijer je nastojao umanjiti zabrinutost zbog nasilja, rekavši da je Mađarska "civilizirana zemlja" i da je policija neće "razbijati" Paradu ponosa.

Upozorenje gradonačelniku

Ipak, u videu objavljenom na društvenim mrežama ove sedmice, ministar pravde zemlje, Bence Tuzson, upozorio je gradonačelnika Budimpešte da je organizovanje zabranjenog događaja ili podsticanje ljudi da prisustvuju kažnjivo sa do godinu dana zatvora.