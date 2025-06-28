Više 1.000 palestinskih kuća Izrael srušio od januara

Više od 1.000 palestinskih kuća uništeno je tokom napada Izraela, a ubijeno je najmanje 55 osoba. Uništavanje je najviše usmjereno na tri izbjeglička kampa na sjeveru Zapadne obale, a samo u kampu Jenin je uništeno više od 600 kuća.

Veći broj kuća na tom području je oštećen. Vojska Izraela provodi kampanju koja traje već 159 dana s ciljem uništenja zgrada, kuća i putnih komunikacija.

S druge strane u Jeninu su ubijena 42 Palestinca, desetine drugih je ranjeno ili uhapšeno, a oko 22.000 ljudi je prisilno raseljeno. Izraelski buldožeri srušili 400 kuća u kampovima Tulkarem i Nur Shams i djelimično oštetili više od 2.500 drugih stambenih objekata.

Još najmanje 106 zgrada planirano je da Izrael sruši, navode palestinske vlasti.

Zbog uništenja kampova i sistemskog protjerivanja stanovništva, najmanje 25.000 palestinskih civila je pobjeglo iz kampova.

Do sada je prema posljednjim podacima, u Gazi ubijeno najmanje 986 Palestinaca, a više od 7.000 je ranjeno, na Zapadnoj obali.

Izrael napada Palestinu još od 7. oktobra 2023. godine.