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ZAPADNA OBALA

Više 1.000 palestinskih kuća Izrael srušio od januara

Još najmanje 106 zgrada planirano je da Izrael sruši, navode palestinske vlasti

Gaza. Anadolija

A. O.

28.6.2025

Više od 1.000 palestinskih kuća uništeno je tokom napada Izraela, a ubijeno je najmanje 55 osoba. Uništavanje je najviše usmjereno na tri izbjeglička kampa na sjeveru Zapadne obale, a samo u kampu Jenin je uništeno više od 600 kuća.

Veći broj kuća na tom području je oštećen. Vojska Izraela provodi kampanju koja traje već 159 dana s ciljem uništenja zgrada, kuća i putnih komunikacija.

S druge strane u Jeninu su ubijena 42 Palestinca, desetine drugih je ranjeno ili uhapšeno, a oko 22.000 ljudi je prisilno raseljeno. Izraelski buldožeri srušili 400 kuća u kampovima Tulkarem i Nur Shams i djelimično oštetili više od 2.500 drugih stambenih objekata.

Još najmanje 106 zgrada planirano je da Izrael sruši, navode palestinske vlasti.

Zbog uništenja kampova i sistemskog protjerivanja stanovništva, najmanje 25.000 palestinskih civila je pobjeglo iz kampova.

Do sada je prema posljednjim podacima, u Gazi ubijeno najmanje 986 Palestinaca, a više od 7.000 je ranjeno, na Zapadnoj obali.

Izrael napada Palestinu još od 7. oktobra 2023. godine. 

# IZRAEL
# PALESTINA
# GAZA
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