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VJERUJE U SEBE

Erik Tramp želio bi naslijediti oca: Politički put bi mi bio lak

I usput mislim da bi i drugi članovi naše porodice to mogli učiniti, izjavio je Tramp

Erik Tramp. AP

A. O.

28.6.2025

Sin Donalda Trampa (Trump), Erik Tramp (Eric) saopćio je da bi se on ili neko drugi iz ove porodice mogao kandidovati za predsjednika Amerike kada se završi drugi mandat njegovog oca u Bijeloj kući.

Tokom odgovaranja na pitanja novinara o potencijalnom uključivanju u politiku, Erik je izjavio kako vjeruje da bi njegova politička karijera bila uspješna.

- Znate, ako bi odgovor bio „da“, mislim da bi politički put bio lak, što znači da mislim da bih ja to mogao učiniti. I usput mislim da bi i drugi članovi naše porodice to mogli učiniti – izjavio je Tramp.

Za razliku od svoje druge braće i sestara, Donalda Džr. (Jr.) i Ivanke Tramp, Erik se uglavnom klonio politike, fokusirajući se na vođenje porodičnog biznisa otkako je njegov otac ušao u Ovalni kabinet 2017. godine.

Međutim, čini se da je cijelo vrijeme pratio politiku, rekavši da ga "polovina političara koje vidi potpuno ne impresionira" i da bi on taj posao mogao obavljati vrlo efikasno.

- Pitanje je, želite li to učiniti? I želite li ljude koje volite izložiti brutalnosti ovog sistema? Nisam siguran da li još uvijek mogu odgovoriti na to pitanje – poručio je Erik.

On se također osvrnuo na kritike da je njegova porodica profitirala od političke karijere njegovog oca, Erik je rekao "da ako postoji jedna porodica koja nije profitirala od politike, to je porodica Tramp“.

# ERIC TRUMP
# SAD
# DONALD TRUMP
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