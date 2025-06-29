Predsjednik Njemačke: Moramo pažljivo balansirati između međunarodnog prava i prijateljstva s Izraelom

Predsjednik Njemačke Frank-Valter Štajnmajer (Frank-Walter Steinmeier) poručio je kako međunarodni pravni poredak treba biti dio njemačkog identiteta, ali je predložio Berlinu da izbjegne potencijalni sukob s Međunarodnim krivičnim sudom oko naloga za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahua).

Naveo je da oni posebno trebaju učiniti međunarodni pravni poredak dijelom njihovog vlastitog identiteta.

- Ovo je apel da se ne ignoriše međunarodno pravo, već da se izbjegne njegovo testiranje u ovom slučaju - poručio je u radijskom intervjuu za Deutschlandfunk.

Ipak, navodi da treba izbjeći sukob sa Međunarodnim krivičnim sudom.

Posjeta Njemačkoj

Upitan je i o mogućnosti da kancelar Njemačke Fridrih Merc (Friedrich Merz) ignoriše nalog za hapšenje MKS-a protiv Netanjahua. Nakon što je pobijedio na njemačkim izborima ranije ove godine, Merc je rekao da će Berlin pronaći načine i sredstva da Netanjahu posjeti Njemačku i da se u Izrael vrati bez hapšenja.

Nalog za hapšenje MKS-a protiv Netanjahua izdat je zbog odgovornosti za ratne zločine, uključujući korištenje gladi kao sredstva ratovanja, kao i za zločine protiv čovječnosti. Nalog znači da su zemlje koje podržavaju sud, uključujući Njemačku, obavezne uhapsiti Netanjahua ako uđe u njihove granice.

Apsurdna ideja

- Mislim da je potpuno apsurdna ideja da izraelski premijer ne može posjetiti Saveznu Republiku Njemačku – izjavio je Merc.

EU je, u međuvremenu, utvrdila da su izraelske akcije u Pojasu Gaze prekršile uslove sporazuma o pridruživanju zemlje bloku kršenjem ljudskih prava u Gazi, izvijestio je Politico prošle sedmice.