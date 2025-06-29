Hiljade ljudi u subotu bilo na ulicama Bugarske: Oštro protivljenje uvođenju eura

Na hiljade ljudi okupilo se u Sofiji demonstrirajući protiv odluke da se uvode euro, zahtijevajući da se o toj odluci odlučuje na referendumu. Evropska unija odobrila je da Bugarska uvede euro 1. januara.

Najavili su da planiraju postaviti šatore na središnjem trgu i pretvoriti ga u "Grad leva" – po nazivu bugarske valute. Na trgu je postavljen transparent s natpisom: "Bitka za bugarski lev je posljednja bitka za Bugarsku."

Vođa proruske stranke Preporod, Kostadin Kostadinov, izjavio je da bi uvođenjem eura "netko drugi odlučivao kako ćemo trošiti novac, a bugarski proračun bi odobravala Evropska središnja banka. To je državni udar, izdaja." Kostadinov je rekao da su na protest u Sofiji došli zastupnici iz Njemačke, Litve, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.

Prije protesta, Preporod je u bugarski parlament podnio prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, optužujući je da nije provela reforme potrebne za stabilizaciju javnih financija, već je radila na uvođenju eura. O prijedlogu će se glasati sljedeće sedmcie, no očekuje se da će proeuropska vladajuća koalicija opstati.

Bugarska je članica Evropske unije od 2007. godine i sada je u završnoj fazi pristupanja eurozoni. Posljednja institucionalna odluka bit će odobrenje Evropskog parlamenta u Strazburu i Vijeća za ekonomska i financijska pitanja u Briselu 8. jula. Evropsko vijeće već je dalo jasnu podršku ulasku Bugarske u eurozonu 1. januara 2026. godine.

Tokom gotovo dva desetljeća članstva u EU, Bugarska se suočavala s političkom nestabilnošću i korupcijom, što je potaknulo euroskepticizam među njezinih 6,4 miliona građana.

Na društvenim mrežama sada se šire brojne tvrdnje protivnika eura, kojima se potiče strah od ekonomskih promjena koje bi, prema njihovim tvrdnjama, mogle dodatno povećati siromaštvo. Ekonomisti smatraju da ulazak u eurozonu kratkoročno neće donijeti značajne promjene bugarskoj privredi.