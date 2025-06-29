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ISTAKNUO JE POMOĆ SAD

Tramp ponovo poručio izraelskom tužilaštvu: "Pustite Bibija, suđenje šteti pregovorima s Hamasom"

Kako je moguće da premijer Izraela bude prisiljen da sjedi u sudnici cijeli dan, ni zbog čega, kazao je, pritom umanjujući optužbe

Tramp: Ovo je lov na vještice. AP

Dž. R.

29.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump), po drugi put u roku od nekoliko dana, oštro kritizira tekući krivični postupak protiv premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu), tvrdeći da on šteti naporima za postizanje sporazuma u Gazi i s Iranom.

Iako ne prijeti direktno tužilaštvu, Tramp je istaknuo milijarde dolara američke pomoći Izraelu prije nego što je dodao da se ovo neće tolerisati.

- Strašno je ono što rade u Izraelu Bibiju Netanjahuu. On je ratni heroj i premijer koji je odradio fantastičan posao sarađujući sa Sjedinjenim Državama kako bi donio veliki uspjeh u uklanjanju opasne nuklearne prijetnje u Iranu.

Važno je da je on upravo sada u procesu pregovora o sporazumu s Hamasom, koji će uključivati ​​i povratak talaca. Kako je moguće da premijer Izraela bude prisiljen da sjedi u sudnici cijeli dan, ni zbog čega - kazao je pritom umanjujući optužbe protiv Netanjahua dok suđenje za korupciju naziva „lovom na vještice“.

- Ova parodija 'pravde' će ometati pregovore i Irana i Hamasa. Drugim riječima, ludost je činiti ono što nekontrolisani tužioci rade Netanjahuu. Pustite Bibija. Ima veliki posao koji treba obaviti - poručio je Tramp.

# SUĐENJE
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
# KORUPCIJA
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