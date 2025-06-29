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ZRAČNI NAPADI

Izrael pojačao udare na Liban: Ubijen operativac Hezbolaha

U međuvremenu, u Bejrutu je vođa Hezbolaha, šeik Kasem, obećao nastavak borbe protiv Izraela

U napadima ima poginulih i povrijeđenih. A News

Dž. R.

29.6.2025

Zračni udari na Liban su se jučer pojačali, a prema libanskim sigurnosnim izvorima, izraelska vojska je ciljala više lokacija i uzrokovala žrtve.

U selu Kounine u izraelskom zračnom udaru pogođen je automobil, pri čemu je jedna osoba poginula, a druga je povrijeđena, saopćilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva.

Izraelska vojska potvrdila je napad, rekavši da su eliminirali Hassana Muhammeda Hamudija (Hammoudi), koji je opisan kao operativac odgovoran za operacije Hezbolaha u sektoru Bint Jbeil. 

Kasnije tokom večeri, izraelski dron pogodio je motocikl u selu Mahrouni, također u južnom Libanu. U napadu su poginule dvije osobe koje su vozile motocikl, a koje još nisu identificirane kao operativci Hezbolaha, objavilo je Ministarstvo zdravstva.

Dvije osobe povrijeđene su nakon što je njihov automobil udario u betonsku blokadu na cesti tokom napada, izvijestila je Libanska novinska agencija (NNA). Napadi su dio kontinuiranih prekograničnih sukoba između Izraela i Hezbolaha, koji su eskalirali u posljednjim sedmicama uprkos međunarodnim pozivima na smirivanje.

U međuvremenu, u Bejrutu je vođa Hezbolaha, šeik Naim Kasem (Qassem), obećao nastavak borbe protiv Izraela. 

- Spremni smo suočiti se i pobijediti Izrael - rekao je tokom vjerske ceremonije.

Situacija ostaje nestabilna jer obje strane nastavljaju razmjenu vatre, što povećava zabrinutost zbog šireg sukoba duž granice Libana i Izraela. U petak je izraelska vojska izvijestila da je izvela niz jakih zračnih napada na objekte Hezbolaha u južnom Libanonu. 

# IZRAEL
# LIBAN
# NAPADI
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