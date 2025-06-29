Iran zabranio direktoru IAEA pristup nuklearnim postrojenjima: Uklonjene i sigurnosne kamere

Šefu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) zabranjen je pristup nuklearnim postrojenjima Irana, a također je donešena odluka da se uklone nadzorne kamere. Naime, Iran smatra da je izraelska vlada na taj način došla do osjetljivih podataka o tim objektima, izvijestili su mediji u subotu.

Potpredsjednik iranskog parlamenta Hamid Reza Haji Babaei objavio je odluku o zabrani pristupa direktoru IAEA-e Rafaelu Grossiju tokom sahrane visokih vojnih dužnosnika i nuklearnih naučnika koje su ubile izraelske snage u nedavnim napadima, prenosi novinska agencija Mehr.

Primirje između Irana i Izraela postignuto je nakon 12 dana rata. Izrael je napao visoko zaštićena iranska nuklearna postrojenja dronovima i ratnim avionima kako bi spriječio izgradnju nuklearne bombe, što je potaknulo iranski režim na protunapade na izraelske gradove.

Iran je ranije dopuštao IAEA-i pristup nuklearnim postrojenjima i postavljanje sofisticirane opreme za nadzor, što je bio ključni element nuklearnog sporazuma koji je Teheran 2015. godine potpisao s Francuskom, Rusijom, Velikom Britanijom, SAD-om, Njemačkom i Evropskom unijom, kako bi se njegov nuklearni program držao pod kontrolom.

Administracija Donalda Trampa (Trump) povukla se iz tog sporazuma 2018. godine. Tokom nedavnih pregovora o iranskom nuklearnom programu, Teheran je prijetio uklanjanjem nadzornih kamera.