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CURENJE PODATAKA

Iran zabranio direktoru IAEA pristup nuklearnim postrojenjima: Uklonjene i sigurnosne kamere

Inače, obje ove stavke su bile ključni elementi nuklearnog sporazuma koji je Teheran potpisao 2015. godine

Jedno od postrojenja prije američkog napada. Maxar

Dž. R.

29.6.2025

Šefu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) zabranjen je pristup nuklearnim postrojenjima Irana, a također je donešena odluka da se uklone nadzorne kamere. Naime, Iran smatra da je izraelska vlada na taj način došla do osjetljivih podataka o tim objektima, izvijestili su mediji u subotu.

Potpredsjednik iranskog parlamenta Hamid Reza Haji Babaei objavio je odluku o zabrani pristupa direktoru IAEA-e Rafaelu Grossiju tokom sahrane visokih vojnih dužnosnika i nuklearnih naučnika koje su ubile izraelske snage u nedavnim napadima, prenosi novinska agencija Mehr.

Primirje između Irana i Izraela postignuto je nakon 12 dana rata. Izrael je napao visoko zaštićena iranska nuklearna postrojenja dronovima i ratnim avionima kako bi spriječio izgradnju nuklearne bombe, što je potaknulo iranski režim na protunapade na izraelske gradove.

Iran je ranije dopuštao IAEA-i pristup nuklearnim postrojenjima i postavljanje sofisticirane opreme za nadzor, što je bio ključni element nuklearnog sporazuma koji je Teheran 2015. godine potpisao s Francuskom, Rusijom, Velikom Britanijom, SAD-om, Njemačkom i Evropskom unijom, kako bi se njegov nuklearni program držao pod kontrolom.

Administracija Donalda Trampa (Trump) povukla se iz tog sporazuma 2018. godine. Tokom nedavnih pregovora o iranskom nuklearnom programu, Teheran je prijetio uklanjanjem nadzornih kamera.

# IRAN
# IAEA
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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