Njemačka zabranila spajanje porodica za migrante s privremenom zaštitom

Parlament u Njemačkoj usvojio je zakonske promjene kojima se zaustavlja spajanje porodica za osobe s privremenim statusom međunarodne zaštite, što predstavlja ključnu mjeru nove migracijske politike vlade kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz). Za prijedlog je glasalo 444 zastupnika, dok je 135 bilo protiv.

Promjene su dio šire reforme koja ima za cilj ograničiti dolaske u zemlju. Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrin (Alexander Dobrindt) (CSU) izjavio je da se radi o "brojnim mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se postigao migracijski preokret", naglasivši da sadašnja pravila dopuštaju dolazak hiljada rođaka migranata putem prava na spajanje porodica.

Ostali dijelovi prethodno usvojenog "zakona o državljanstvu" – poput mogućnosti sticanja državljanstva nakon pet godina boravka, odnosno tri godine uz izuzetna integracijska dostignuća – ostaju na snazi. Međutim, vladajuća koalicija najavila je ukidanje opcije za državljanstvo nakon tri godine.

Reforme su naišle na široku političku podršku desnice. Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) podržala je promjene, navodeći da su mnoge njihove ideje uvrštene u zakon. S druge strane, njemačka ljevica i Zeleni oštro kritikuju ovaj potez.

- Ovo nije promjena smjera, već frontalni napad na naš narod - poručio je Ferat Kocak iz stranke Die Linke, dok su Zeleni upozorili da će se integracija migranata dodatno otežati bez emocionalne podrške članova porodice.

Organizacija Pro Asyl najavila je pravnu borbu protiv zakonskih izmjena, navodeći da su one nepravedne i nehumane. Njemački list Zeit navodi da će ove promjene najviše pogoditi sirijske građane.

Njemačka već sprovodi tzv. „odbijanja na granici“, a od 7. maja do danas odbila je ulazak oko 5.000 migranata, uključujući 246 tražilaca azila. Vlada ističe da ovim mjerama želi uvesti red u migracijski sistem i razlikovati legalne od ilegalnih ulazaka.