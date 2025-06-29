Iran: U izraelskom napadu na zatvor Evin poginula 71 osoba

Glasnogovornik iranskog pravosuđa kaže da je u izraelskom napadu na ozloglašeni teheranski zatvor Evin prošle sedmice ubijena 71 osoba, uključujući porodice koje su ga posjetile i ljude koji žive u obližnjim zgradama.

- U napadu na zatvor Evin, 71 osoba je poginula, uključujući administrativno osoblje, mlade koji su služili vojni rok, pritvorenike, članove porodica pritvorenika koji su ih posjećivali i komšije koji su živjeli u blizini zatvora - rekao je Jahangir u komentarima koje je prenio pravosudni informativni portal Mizan.

Ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) rekao je 23. juna da je izraelski zračni napad pogodio kapiju kompleksa, što je očigledno bio potez s ciljem da se pomogne zatvorenicima da pobjegnu. U ustanovi se nalaze politički zatvorenici, uključujući novinare, akademike, aktiviste za ljudska prava, strane državljane i druge.

Slika koju je objavila novinska stranica prikazuje ono što se čini značajnom štetom na objektu, sa razbijenim prozorima i dvorištem prekrivenim ruševinama.

Jahangir kaže da je napad oštetio zdravstveni centar, salu za posjetioce i kancelariju tužioca.