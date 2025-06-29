Rusija izvela masovni napad na Ukrajinu: Poginuo pilot, Poljska digla avione

Rusija je izvela napad velikih razmjera na Ukrajinu, a korišteni su dronovi i rakete. Širom zemlje oglasili su se alarmi, uključujući i zapadne oblasti koje su daleko od linija fronta.

Ruska bombardovanja dramatično su se intenzivirala tokom prošlog i ovog mjeseca, a masovni napadi postaju sve češći i smrtonosniji.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je sinoć da je Rusija lansirala tri bombardera Tu-95 sa vojnog aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti, kao i da se više grupa ruskih dronova kreće ka različitim regionima.

Nekoliko sati kasnije, Ratno zrakoplovstvo je izvijestilo da je ruski MiG-31K – avion sposoban da nosi balističke rakete Kinžal – poletio sa aerodroma Savaslejka u ruskoj Nižnjenovgorodskoj oblasti.

Nakon toga stiglo je upozorenje da su krstareće rakete usmjerene ka nekoliko regiona, uključujući Ternopiljsku, Lavovsku i Ivano-Frankivsku oblast u zapadnoj Ukrajini.

Poljska digla avione

Operativna komanda oružanih snaga Poljske, zemlje članice NATO, saopštila je da je podigla borbene avione i aktivirala jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) kao odgovor na ruske zračne napade na zapadu Ukrajine.

Eksplozije i udari su prijavljeni u Nikolajevu, Kremenčuku, Zaporožju, Čerkaskoj oblasti, Ivano-Frankovsku i Lavovu, dok su talasi napada pristizali tokom cijele noći.

Neki regionalni zvaničnici su podijelili preliminarne izvještaje o šteti i žrtvama čak i dok je PVO nastavila da djeluje u tom području.

Kijev post navodi da je ukrajinski pilot F-16 poginuo tokom noći dok je branio zemlju od jednog od najvećih ruskih napada do sada.

- Potpukovnik Maksim Ustimenko (31) je poginuo nakon što je njegov borbeni avion oštećen tokom operacije presretanja ruskih raketa i dronova - saopštilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo.

Tokom odbrambene operacije, Ustimenko, pilot prve klase, uništio je sedam neprijateljskih zračnih ciljeva u svom F-16 prije nego što je njegov avion pretrpio kritičnu štetu.

Uspio je da usmjeri svoj avion dalje od naseljenih područja, ali nije uspio da se katapultira na vrijeme.

- Poginuo je kao heroj - saopštilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, upućujući saučešće njegovoj porodici.

Kombinovani udar

Navodi se da je napad izvršen protekle noći bio kombinovani udar u kojem je učestvovalo 537 vazdušnih meta - krstarećih, balističkih i hipersoničnih raketa, kao i dronova Šahid, prema podacima ukrajinskog ratno vazduhoplovstva i grupa za posmatranje.

Napad je obuhvatio:

477 jurišnih dronova tipa Šahid i mamci bespilotnih letjelica, lansiranih sa ruske teritorije i okupiranog Krima

4 hipersonične rakete H-47M2 Kinžal iz ruske Tambovske oblasti

- 7 balističkih raketa Iskander-M/KN-23 iz Voronješke oblasti i Krima

- 41 krstareću raketu H-101 i Iskander-K iz Saratovske, Kurske i Brjanske oblasti

- 5 krstarećih raketa Kalibar iz Crnog mora

- 3 navođene rakete S-300 iz ruske Kurske oblasti

Ukrajinska PVO, uključujući borbene avione, protivraketne jedinice, sisteme za elektronsko ratovanje i mobilne grupe, aktivirana je širom zemlje.

Uništili su ili neutralisali 475 neprijateljskih ciljeva, uključujući:

- 211 oborenih dronova Šahid, a dodatnih 225 dronova je odbijeno elektronskim ometanjem

- 1 oborenu balističku raketu Iskander

- 33 oborene krstareće rakete H-101/Iskander-K, jedna neutralisana elektronskim sistemima

- 4 oborene krstareće rakete Kalibar

Krhotine oborenih ciljeva pale su na najmanje osam lokacija, dok je šest oblasti prijavilo aktivne zračne napade.