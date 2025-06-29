Tramp likuje: Odobreno razmatranje budžetskog zakona, prijeti kampanjom protiv senatora Tilisa

Republikanci u američkom Senatu, gornjem domu Kongresa, tijesnom većinom su odobrili ključni proceduralni korak ka razmatranju velikog budžetskog zakona predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump), koji uključuje poreske olakšice, smanjenja potrošnje i povećana sredstva za deportacije.

Tramp želi da zakon bude usvojen do nacionalnog praznika 4. jula.

Odlagano glasanje

Kasno u subotu prihvaćeno je da Senat zvanično počne razmatranje zakona, usvajanjem predloga za otvaranje rasprave sa 51 glasom za i 49 protiv (među kojima i dva republikanca).

Prethodila je burna noć tokom koje je potpredsjednik SAD Džej Di Vens bio u Kongresu u slučaju da dođe do potencijalne pat pozicije, kada bi njegov glas bio odlučujući, prenose Vijesti.me.

Tokom noći bilježene su napete scene, glasanje je odlagano više od tri sata dok su senatori koji su se protivili zakonu skupljali u grupice da pregovaraju i držali privatne sastanke van sale. Na kraju su ostala dva republikanca koji su se protivili predlogu da se ide dalje sa usvajanjem zakona, pridruživši se na taj način svim demokratama.

Oko tog zakona nužno je još puno rada tokom ovog vikenda, piše agencija AP.

Republikanci koriste većinu u oba doma Kongresa da odstrane demokratsko protivljenje, ali su naišli na niz političkih opstrukcija. Ne podržavaju svi republikanci predloge da se smanji potrošnja na zdravstvenu pomoć Medicaid, izdvajanja za markice za hranu i druge programe da bi se pomoglo da se pokriju troškovi Trampovih predloženih poreskih olakšica od oko 3.800 milijardi dolara.

Mnogi pritisci

Tramp je uvečer preko društvenih mreža napadao republikance koji se protive zakonu, i prijetio da će voditi kampanju protiv republikanskog senatora Toma Tilisa iz Sjeverne Karoline. Senator je rekao da ne može da podrži zakon zbog velikih rezova, zbog kojih se brine da će mnogi u njegovoj saveznoj državi ostati bez zdravstvene pomoći. Protiv davanja zelenog svjetla za usvajanje zakona glasali su Tilis i senator Rand Pol iz savezne države Kentaki.

Pritisci su rasli sa svih strana, milijarder Ilon Mask (Elon Musk) kritikovao je ponovo paket kao "apsolutno bezuman i destruktivan".

Tekst na ukupno 940 strana, već usvojen u donjem Predstavničkom domu Kongresa, koji se naziva i "Veliki, divni zakon" će biti razmatran narednih dana.

Ako ga Senat usvoji, tekst sa izmjenama bit će vraćen u donji dom Kongresa za konačnu rundu glasanja prije nego što može da stigne u Bijelu kuću na potpis.

Pošto imaju tijesne većine u Predstavničkom domu i Senatu, republikanskim liderima je potrebno takoreći da svaki poslanik i senator podrži zakon.

Velika pobjeda

Tramp je sinoćno glasanje označio kao "veliku pobjedu" na svojoj mreži Truth social. On je prethodno izložio svoju viziju i šta obuhvata zakon.

- Republikanci treba da se podsjete da se bore protiv grupe ljudi koja je vrlo zloćudna, korumpirana i po mnogo osnova nesposobna (govoreći politički) koji bi više voljeli da vide našu zemlju kako se 'raspada' nego da urade ono što je ispravno - napisao je Tramp.

Američki predsjednik suočava se i sa nekim senatorima u okviru sopstvenog kampa koji žele da uvedu dubinske izmjene u prijedlog zakona prije nego što se o njemu bude glasalo.

Tramp se ipak nada da će predlog zakona stići do njegovog kabineta da bude potpisan prije petka, 4. jula, koji je nacionalni praznik.

Skoro 1.000 strana

Demokratska opozicija, manjinska u oba doma Kongresa, ne prestaje da kritikuje smanjenje poreza za najbogatije na uštrb radničke klase već opterećene inflacijom.

Demokratski kritičari teksta su prvo insistirali na tome da se zakon pročita u cjelosti pred članovima Senata prije nego što počne rasprava. Za to treba oko 15 sati, pošto megazakon ima gotovo hiljadu strana.

Takozvani "Veliki divni zakon" obećava da će konkretizovati neke od najvažnijih Trampovih izbornih obećanja.