Rusija nagomilala 110.000 vojnika blizu Pokrovska, skoro godinu dana ga pokušavaju osvojiti

Rusija je nagomilala 110.000 vojnika u blizini grada Pokrovska na istoku Ukrajine, u kojem je prije rata živjelo 60.000 ljudi, a godinu dana je na njenom nišanu jer pokušava da ga zauzme pošto joj je strateški važan, prenosi CNN.

Najvrelija tačka

General-pukovnik Oleksandar Sirski, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine je u petak rekao da je područje oko Pokrovska "najvrelija tačka" duž linije fronta od 1.200 kilometara na istoku.

Ruske snage pokušavaju da zauzmu Pokrovsk skoro godinu dana, izvodeći jednu žestoku ofanzivu za drugom. Ali uprkos jasnoj prednosti u pogledu broja vojnika i oružja, Moskva nije uspjela da preuzme taj grad.

Pokrovsk je strateška meta za Moskvu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je jasno stavio do znanja da je njegov cilj da zauzme sve istočne ukrajinske regione Donjeck i Lugansk koje njegove snage djelimično okupiraju.

Kijev i njegovi saveznici kažu da Putin odlaže ponude za mirovne pregovore da bi njegove snage mogle da zauzmu više ukrajinske teritorije.

Iako nije veliki grad, Pokrovsk je na ključnom putu za snabdijevanje i željezničkoj pruzi koja ga povezuje sa drugim vojnim čvorištima u tom području. Zajedno sa Kostjantinovkom, Kramatorskom i Slavjanskom, čini okosnicu ukrajinske odbrane u dijelu Donjecke oblasti koji je još pod kontrolom Kijeva.

Posljednji operativni rudnik koksnog uglja u Ukrajini bio je u Pokrovsku i mnogi njegovi zaposleni su ostali u tom području kako bi ga održali u radu. Kada je bio primoran da se zatvori početkom ove godine, i oni su počeli da odlaze.

Odbrana dronovima

Institut za proučavanje rata (ISW), američka organizacija za praćenje sukoba, saopštio je krajem prošle godine da su ukrajinske odbrambene operacije u Pokrovsku primorale Rusiju da odustane od svog prvobitnog plana da preuzme Pokrovsk u frontalnom napadu.

ISW je rekao da je to zato što su ukrajinske trupe počele da koriste dronove kao sastavni dio svoje odbrambene strategije, uspješno integrišući operatere dronova sa svojim kopnenim snagama.

Istovremeno, Rusija nije mogla značajno da poveća broj trupa u tom području, jer je pokušavala da obuzda iznenadni upad ukrajinskih trupa na svoju teritoriju u južnom Kurskom regionu.

Sirski je prošle nedjelje rekao novinarima da je u jednom trenutku Kurska operacija ukrajinskih snaga 2024. privukla skoro 63.000 ruskih vojnika i oko 7.000 sjevernokorejskih.

- To nam je omogućilo da oslabimo pritisak neprijatelja na glavnim frontovima i pregrupišemo naše trupe. A neprijateljsko zauzimanje Pokrovska, najavljeno još u septembru 2024. godine, još se nije dogodilo, djelimično zahvaljujući našoj Kurskoj operaciji - rekao je on.

Umjesto da nastave direktno da napadaju grad, ruske trupe su potom počele da ga opkoljavaju sa juga i sjeveroistoka.

ISW je u najnovijoj procjeni u petak saopštio da ruske snage nastavljaju napade jednog do dva vojnika, ponekad na motociklima, u terenskim vozilima i "bagijima".

U saopštenju objavljenom u petak, Sirski je rekao da Rusija nastavlja da pokušava da se probije do administrativne granice Donjecke oblasti.

- Oni to žele da urade ne samo da bi postigli neke operativne rezultate, već prije svega u demonstrativne svrhe, da bi postigli psihološki efekat: da tamo postave ozloglašenu 'čizmu ruskog vojnika', zabiju zastavu i trube o još jednoj lažnoj pobjedi - rekao je on, zaključuje CNN.