Iranski veliki ajatolah izdao fetvu za sve koji prijete Hamneiu, pozvao na ubistvo Trampa i Netanjahua

Iranski veliki ajatolah Naser Makarem Širazi izdao je fetvu kojom poziva muslimane širom svijeta da ubiju Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua, nazivajući ih „neprijateljima Boga”.

Ajatolah Naser Makarem Širazi, jedan od najistaknutijih šiitskih vjerskih autoriteta u islamskom svijetu, dao je ovu izjavu kao odgovor na pitanje o stavu prema onima koji prijete islamskom vođstvu. Rekao je: „Svaka osoba ili režim koji prijete ili napadaju islamsko vođstvo s ciljem da nanesu štetu islamskoj ummi i njenom suverenitetu smatraju se "ratnim zločincima – moharebima".”

U svojoj fetvi protiv Trampa i „vođa cionističkog režima”, ajatolah Makarem dodao je: „Neophodno je da svi muslimani širom svijeta natjeraju ove neprijatelje da se pokaju zbog svojih riječi i djela.”

Prema njegovoj fetvi, bilo kakva podrška ili saradnja s takvim pojedincima ili režimima od strane muslimana ili islamskih država strogo je zabranjena. Ajatolah Širazi naglasio je kako je suočavanje s tim neprijateljima obaveza, čak i ako to podrazumijeva trpljenje patnje ili gubitaka, te da će oni koji to učine imati nagradu borca na Allahovom putu, ako Bog da, prenosi agencija Afghan Voice.

Fetva ajatolaha Širazija glasi:

- Svaka osoba ili režim koji prijeti ili napada islamsko vođstvo s ciljem da nanese štetu islamskoj ummi i njenom suverenitetu smatra se ratnim neprijateljem.

- Svaka saradnja i podrška od strane muslimana ili islamskih država je zabranjena.

- Neophodno je da svi muslimani širom svijeta natjeraju ove neprijatelje da se pokaju zbog svojih riječi i djela, a ukoliko zbog toga pretrpe patnju ili gubitke, njih čeka nagrada borca na Allahovom putu.

- Neka Allah zaštiti islamsku zajednicu od zla neprijatelja i ubrza dolazak Gospodara vremena.

Iranska novinska agencija Mehr također je izvijestila o ovoj fetvi, prenoseći riječi velikog ajatolaha.