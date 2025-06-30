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POLICIJA TRAŽI NAPADAČA

Drama u Americi: Snajperista ubio dva vatrogasca dok su gasili požar u Idahu

Ovo je gnusan direktan napad na naše hrabre vatrogasce, poručuje guverner

Policija i sigurnosne službe na terenu. Screenshot / kgw.com

A. O.

30.6.2025

Nakon što su upali u zasjedu snajperske vatre, dva vatrogasca su poginula, dok su reagovali na požar u planinskoj zajednici na sjeveru Idaha, u SAD-u.

Kako je saopćio ured šerifa okruga Kutenai (Kootenai), vatorgasci su izašli na teren kako bi ugasili požar na planini Kenfild (Canfield), dok su pucnjevi prijavljeni oko 30 minuta kasnije. Jedan vatrogasac teško je povrijeđen i nalazi se na operaciji, saopćeno je.

Kako prenosi BBC, napadač, vjeruje se, još uvijek aktivno puca. Skriven je u gustom grmlju i debelom drveću, a nije poznato da li je riječ o više naoružanih osoba.

Guverner države, Bred Litl (Brad Little), izjavio je da je "više herojskih vatrogasaca" napadnuto dok su odgovarali na požar.

- Ovo je gnusan direktan napad na naše hrabre vatrogasce. Molim sve stanovnike Idaha da se mole za njih i njihove porodice dok čekamo da saznamo više – poručio je guverner.

# PUCNJAVA
# VATROGASCI
# SAD
# IDAHO
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