Zamjenik iranskog ministra: SAD moraju isključiti dodatne napade prije novih pregovora

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Majid Takt-Ravanči (Takht-Ravanchi) poručio je da SAD moraju isključiti bilo kakve dalje udare na Iran ako žele da nastave diplomatske razgovore.

On kaže da je Trampova (Trumpova) administracija rekla Iranu putem posrednika da želi da se vrati pregovorima, ali da "nije jasno iznijela svoj stav" o "veoma važnom pitanju" daljih napada dok se pregovori vode, piše BBC.

Napad na nuklearna postrojenja

Izraelska vojna operacija, koja je počela u ranim jutarnjim satima 13. juna, prekinula je šestu rundu uglavnom indirektnih pregovora koji bi se trebali održati u Maskatu (Muscatu) dva dana kasnije.

SAD su se direktno uključile u sukob između Izraela i Irana prošlog vikenda kada su gađale tri iranska nuklearna mjesta u bombardovanju.

Takt-Ravanči je također rekao da će Iran insistirati na mogućnosti obogaćivanja urana u, kako kaže, mirnodopske svrhe, odbacujući optužbe da Iran tajno radi na razvoju nuklearne bombe.

Rekao je da je Iranu uskraćen pristup nuklearnom materijalu za njegov istraživački program te da se mora "osloniti na sebe".

- Nivo toga se može raspravljati, kapacitet se može raspravljati, ali reći da ne biste trebali imati obogaćivanje, trebali biste imati nulto obogaćivanje, a ako se ne složite, bombardovat ćemo vas - to je zakon džungle - rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova.

Raketni odgovor

Iran je odgovorio napadom raketama na Izrael. Neprijateljstva su se nastavila 12 dana, tokom kojih su SAD bacile bombe na tri iranska nuklearna postrojenja Fordo, Natanz i Isfahan.

Obim štete koju su američki napadi nanijeli iranskom nuklearnom programu nije jasan, a Takt-Ravanči je rekao da ne može dati tačnu procjenu.

Takt-Ravanči je istakao da nije dogovoren datum za mogući povratak razgovorima i da ne zna šta će biti na dnevnom redu, nakon što je Trump predložio da bi se razgovori mogli održati ove sedmice.

Na pitanje da li bi Iran mogao razmotriti preispitivanje svog nuklearnog programa kao dio bilo kakvog sporazuma, moguće u zamjenu za ublažavanje sankcija i investicije u zemlji, Takt-Ravanči je rekao:

"Zašto bismo pristali na takav prijedlog?"

Prema nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama iz 2015. godine, Iranu nije bilo dozvoljeno obogaćivanje uranijuma iznad 3,67 posto čistoće, nivoa potrebnog za gorivo za komercijalne nuklearne elektrane, i nije mu bilo dozvoljeno da vrši bilo kakvo obogaćivanje u svom postrojenju Fordo 15 godina.

Odustajanje od sporazuma

Međutim, Tramp je odustao od sporazuma 2018. godine tokom svog prvog predsjedničkog mandata, rekavši da je premalo učinio da zaustavi put do bombe, te je ponovo uveo američke sankcije.

Iran je uzvratio sve većim kršenjem ograničenja - posebno onih koja se odnose na obogaćivanje. Iran je nastavio obogaćivanje u Fordu 2021. godine i, prema podacima IAEA, prikupio je dovoljno obogaćenog uranijuma od 60 posto za potencijalnu izradu devet nuklearnih bombi.

Zamjenik ministra vanjskih poslova rekao je da nije sasvim jasno hoće li primirje s Izraelom trajati, ali da će Iran nastaviti da ga poštuje sve dok ne bude vojnog napada.