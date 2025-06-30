Ubica iz Idaha pronađen mrtav, policija istražuje motive napada na vatrogasce

Konferenciju za medije održala je Uprava za vanredne situacije okruga Kutenai (Kootenai), prilikom čega su saopćili nove informacije o pucnjavi koja se dogodila u Idahu, u kojoj su, podsjetimo, ubijena dva vatrogasca.

Šerif Bob Noris (Norris) izjavio da je jedan napadač mrtav i da vjeruje da je djelovao sam te da sada nema prijetnje za zajednicu, javlja BBC.

Nakon što je policija primila signal mobilnog telefona u određenom području, osumnjičeni je pronađen. Tamo su pronašli mrtvog čovjeka, čiji identitet još nije potvrđen, a u njegovoj blizini se nalazilo oružje.