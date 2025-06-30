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MOTIV NEPOZNAT

Ubica iz Idaha pronađen mrtav, policija istražuje motive napada na vatrogasce

Tamo su pronašli mrtvog čovjeka, čiji identitet još nije potvrđen, a u njegovoj blizini se nalazilo oružje

Policija na terenu. Platforma X

A. O.

30.6.2025

Konferenciju za medije održala je Uprava za vanredne situacije okruga Kutenai (Kootenai), prilikom čega su saopćili nove informacije o pucnjavi koja se dogodila u Idahu, u kojoj su, podsjetimo, ubijena dva vatrogasca.

Šerif Bob Noris (Norris) izjavio da je jedan napadač mrtav i da vjeruje da je djelovao sam te da sada nema prijetnje za zajednicu, javlja BBC.

Nakon što je policija primila signal mobilnog telefona u određenom području, osumnjičeni je pronađen. Tamo su pronašli mrtvog čovjeka, čiji identitet još nije potvrđen, a u njegovoj blizini se nalazilo oružje.

Motivi napada za sada nisu poznati, a potvrđeno je da su dva vatrogasca ubijena, a treći se nalazi u stabilnom stanju nakon operacije.

Policija istražuje motiv napada. 

Policija kaže da je muškarac pozvao 911 kako bi prijavio požar na planini Kenfild (Canfield), te navode da nisu sigurni da li je upravo napadač zvao da prijavi požar.

Vatrogasna služba Coeur d'Alene najavila je šetnju od Coeur d'Alenea do Spokanea u čast dvojice lokalnih vatrogasaca koji su poginuli na dužnosti.

# UBISTVO
# VATROGASCI
# SAD
# IDAHO
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