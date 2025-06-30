Slovački ministar: Rusiji možda sve treba oprostiti

Ministar vanjskih poslova Slovačke Juraj Blanar (Blanár) mišljenja je da rješavanje rata u Ukrajini zahtijeva ponovno uspostavljanje komunikacije s Moskvom.

On je u intervjuu za slovačku televiziju STVR izjavio kako sukob između Rusije i Ukrajine ne može riješiti vojno i da se takvi sukobi moraju spriječiti "diplomatskim sredstvima i pridržavanjem međunarodnog prava".

- Vratimo se poštovanju međunarodnog prava i tražimo načine za komunikaciju s Ruskom Federacijom – poručio je.

Blanar je dodao da Zapad mora pronaći način za saradnju s Rusijom.

- I možda čak oprostiti sve što se dogodilo – istakao je.

Slovačko rukovodstvo ostaje jedno od rijetkih u Evropi koje održava kontakt s Rusijom od početka potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Slovački premijer Robert Fico posjetio je Moskvu i dva puta se sastao s Vladimirom Putinom otkako se vratio na vlast 2023. godine.