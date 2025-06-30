Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry) izjavio je da brzina pregovora o kraju rata u Ukrajini ovisi o stavu Kijeva, učinkovitosti američkog posredništva i situaciji na terenu.

Ni nakon pet mjeseci od dolaska predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) na vlast, ne nazire se kraj ratu koji je Rusija započela u februaru 2022. godine protiv svoje manje susjedne zemlje, uprkos tome što je u svojoj kampanji 2024. obećavao da će ga završiti u jednome danu.

Reakcija Trampa

Tramp, koji obje strane navodi na pregovore o prekidu vatre otkad je inauguriran u januaru, u petak je kazao da misli da će se "nešto dogoditi" po pitanju okončanja rata.

- Mnogo toga, naravno, ovisi o stavu kijevskog režima. Ovisi o tome koliko će učinkovito biti posredništvo Vašingtona (Washingtona) - kazao je Peskov za televiziju Belarus-1, glavni kanal državne televizije te zemlje susjedne Rusiji.

Dodao je da je situacija na terenu još jedan faktor koji se ne može zanemariti.

Peskov nije dao više informacija o tome šta Moskva očekuje od Vašingtona ili Kijeva. Moskva je tražila da Ukrajina ustupi još zemlje te da se prestane opskrbljivati oružjem sa zapada, što su zahtjevi koje Kijev naziva neprihvatljivima. Iako još nije određen datum idućih pregovora, Peskov je rekao da se Rusija nada da će biti poznat "u skoroj budućnosti".

Direktni pregovori

Nakon stanke od tri godine, Ukrajina i Rusija održale su direktne pregovore u Istanbulu 16. maja i 2. juna, koji su doveli do više razmjena zarobljenika i vraćanja poginulih vojnika. Ipak, dvije zemlje nisu se približile dogovoru o prekidu vatre.

Njihovi nacrti za mirovni dogovor koje su podijelili 2. juna bili su "potpuno kontradiktorni memorandumi", kazao je u petak predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Rusija, koja već upravlja gotovo petinom Ukrajine, nastavlja postupno prodirati u tu zemlju. U prošlih nekoliko sedmica osvojila je dijelove jugoistočnih ukrajinskih regija Donjecka i Dnjipropetrovska te je pojačala zračne napade nad cijelom zemljom. Turska, domaćin prošlog kruga pregovora, spremna je ponovno ugostiti pregovarače zaraćenih zemalja, poručila je u petak.