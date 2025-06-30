Netanjahu: Mnoge su se prilike otvorile nakon ove pobjede

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je jučer kako je dvanaestodnevni rat s Iranom stvorio priliku za Izrael, prvenstveno onu da se vrati taoce koje su palestinski militanti zarobili u Gazi nakon napada 7. oktobra 2023.

Zbog njegove izjave, zajedno s odlukom jeruzalemskog okružnog suda da se odgodi njegovo ročište u dugotrajnom suđenju za korupciju, nagađa se da bi se mogao postići napredak u cilju završetka sukoba u Gazi te osigurati puštanje talaca.

Molba prihvaćena

Sud je jučer prihvatio Netanjahuovu molbu da se suđenje odgodi, citirajući povjerljive diplomatske i sigurnosne razloge. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) natuknuo je jučer da bi suđenje moglo utjecati na sposobnost izraelskog vođe da pregovara.

Komandant vojske Izraela Ejal Zamir (Eyal) u petak je da bi rat u Iranu, koji je završio 24. juna, mogao pomoći Izraelu da postigne ciljeve usmjerene protiv skupine Hamas, koju podržava Iran, u pojasu Gaze.

Spašavanje talaca

Izraelski javni radio Kan objavio je da se izraelski sigurnosni kabinet sastao sinoć te da će se ponovno sastati danas. Očekuje se da će danas izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer, Netanjahuov povjerenik, u Bijeloj kući razgovarati o Iranu i Gazi, prenose izraelski mediji.

Tokom posjete sigurnosnoj ustanovi izraelske domaće obavještajne službe Shin Beta jučer Netanjahu je poručio: "Želim vas obavijestiti da, kao što vjerojatno već znate, mnoge su se prilike otvorile nakon ove pobjede, mnoge prilike".

- Na prvom je mjestu spašavanje talaca. Naravno da ćemo morati riješiti i pitanje Gaze, pobijediti Hamas, no procjenjujem da ćemo obaviti oba zadatka - kazao je, prema saopćenju njegovog ureda.

Iz sjedišta izraelskog Foruma za taoce i nestale obitelji, koji zastupa oslobađanje pedeset talaca koji su i dalje u Gazi, poručili su da je ovo prvi put da Netanjahu taoce navodi kao prioritet.

- Porodice talaca pozdravljaju vijest da je premijer nakon 20 mjeseci vraćanje talaca napokon proglasio glavnim prioritetom. Radi se o vrlo važnoj izjavi koja se mora prevesti u jedan sveobuhvatan dogovor prema kojemu bi se vratilo svih pedeset talaca i završilo sukob u Gazi - kaže se u izjavi.

Od pedeset talaca, vjeruje se da je samo dvadeset živih.

Tramp je u subotu kazao da Netanjahu "upravo sada" pregovara s Hamasom, iako nijedan od vođa nije pružio detalje, a dužnosnici na objema stranama izrazili su sumnju u to da će se prekid vatre postići uskoro.

Hamas odbija odložiti oružje

SAD je predložio šezdesetodnevni prekid vatre i puštanje polovice talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike i posmrtne ostatke Palestinaca. Hamas bi ostale taoce pustio kad bi se postigao trajni prekid vatre.

Izraelska je vojska jučer naredila Palestincima da se evakuiraju iz područja na sjeveru Gaze prije pojačanog sukoba s Hamasom. Dužnosnik Hamasa kazao je za Reuters da je ta skupina obavijestila posrednike da je spremna nastaviti pregovore o prekidu vatre te je ponovila zahtjev da se dogovorom mora okončati rat i osigurati povlačenje Izraela s tog obalnog područja, prenosi Index.hr.

Izrael je poručio da će rat okončati samo ako se Hamas razoruža i raspusti. Hamas odbija odložiti oružje. Borci Hamasa u napadu na Izrael ubili su 1200 ljudi i oteli 251 osobu koju su odveli Gazu, navodi Izrael.

Napadom na Palestinu koji je uslijedio Izrael je ubio više od 56 hiljada Palestinaca, prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, te je preselio gotovo čitavu populaciju od 2,3 miliona ljudi, izazvavši humanitarnu krizu u toj enklavi.