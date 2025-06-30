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U PODRUČJU RAMALE

Izraelski doseljenici zapalili vojni objekat koji koristi izraelska vojska

Incident se dogodio nakon nereda doseljenika ispred obližnje vojne baze na Zapadnoj obali

Zapaljen vojni objekat. Platforma X

A. O.

30.6.2025

Sigurnosni objekat čija je vrijednost više više miliona šekela zapalili su izraelski doseljenici.

On je služio za "sprječavanje terorističkih napada i održavanje sigurnosti" u području Ramale na Zapadnoj obali, a kako tvrdi vojska Izraela, šteta na lokaciji predstavlja opasnost za sigurnost stanovnika.

Incident se dogodio nakon nereda doseljenika ispred obližnje vojne baze na Zapadnoj obali.

Kako se navodi u saopćenju vojske, IDF osuđuje svaki čin nasilja protiv sigurnosnih snaga i očekuje da će sigurnosne snage privesti pravdi izraelske civile koji nanose štetu sigurnosnom osoblju koje obavlja svoju dužnost zaštite izraelskih građana.

Jedan od zvaničnika kaže da se u zapaljenom objektu nalaze kamere dizajnirane da pomognu u sprečavanju terorističkih napada u tom području.

# IZRAEL
# ZAPADNA OBALA
# IDF
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