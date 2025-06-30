Bivši Maskov prijatelj poslao upozorenje Trampu: Sigurno će tražiti osvetu

Svađu između predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i milijardera Ilona Maska (Musk) prokomentarisao je njegov bivši dugogodišnji prijatelj Filip Lou (Philip Low), poručivši da će Mask gotovo pa sigurno tražiti osvetu.

Nagrađivani neuronaučnik Lou, sarađivao je sa Stivenom Hokingom (Stephenom Hawkingom) kao testni subjekt, to je naučio na teži način 2021. godine kada je otpustio Maska, jednog od svojih ranih investitora, iz savjetodavnog odbora startupa koji je osnovao.

Nakon što ga je Lou otpustio njih dvojica su nastavili komunicirati godinama, ali je Lou kako Mask gaji ljutnju i da je njihov odnos trajno narušen.

- Imao sam dosta sukoba s Ilonom tokom godina. Poznavajući Ilona onako kako ga poznajem, mislim da će učiniti sve da našteti predsjedniku – izjavio je Lou za Politico i na taj način poslao svojevrsno upozorenje američkom predsjedniku.

Ističe i to kako se javnost ne treba zavaravati - svako pomirenje s Maskom bit će čisto "kozmetičko" i transakcijsko.

- Ponižen je. Cijela ideja da će Ilon biti na njegovoj strani i pomoći u pridobijanju Kongresa i ulagati u izborne kampanje za desničarske sudije - Ilon bi mogao sve to učiniti, ali duboko u sebi, to je gotovo - mišljenja je.

Također, ranije je dodao kako Mask ima svoj obrazac ponašanja, a koji bi na svojoj koži mogao ostati Tramp.

- Ilon ima svoj obrazac pokušaja destabilizacije kompanija. Želi preuzeti kontrolu, a ako ih ne može preuzeti, onda pokušava stvoriti rivalski entitet da bi se takmičio. Bili su apsolutno na putu sudara, i mislim da je Tramp pokušao to prikriti tako što je prikazao da želi da Ilon bude agresivan kao što je i on bio – istakao je.