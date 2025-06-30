Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEMA BILA I GAZA

Šef turske obavještajne službe razgovarao s rukovodstvom Hamasa

Na sastanku je također bilo riječi o naporima Turske s međunarodnom zajednicom da se okonča humanitarna tragedija

Ibrahim Kalin. Anadolija

A. O.

30.6.2025

Sastanak šefa obavještajne službe Turske Ibrahima Kalina i visokog lidera Hamasa održan je jučer, a njih dvojica su razgovarali o humanitarnoj tragediji u Gazi i naporima za postizanje primirja.

Kalin se sastao sa delegacijom koju je predvodio Muhamed Darviš (Muhammad Darwish), predsjedavajući rukovodstva Hamasa, razgovarali su o koracima koje treba poduzeti za prekid vatre i dostavu pomoći u Gazi.

Na sastanku je također bilo riječi o naporima Turske s međunarodnom zajednicom da se okonča humanitarna tragedija i razaranje u Gazi i osigura hitan dotok pomoći.

Također je razgovarano o postizanju konsenzusa između palestinskih grupa tokom ovog kritičnog perioda u kojem se očekuju novi pregovori palestinskog rukovodstva i Izraela. U tom pogledu Turska je pružila snažnu podršku palestinskom narodu.

Sastanak se dogodio nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio optimizam u pogledu primirja između Izraela i Hamasa, rekavši u petak da bi se to moglo dogoditi "u roku od sljedeće sedmice".

# SASTANAK
# IBRAHIM KALIN
# GAZA
# TURSKA
# MUHAMMAD DARWISH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.