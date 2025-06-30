Šef turske obavještajne službe razgovarao s rukovodstvom Hamasa

Sastanak šefa obavještajne službe Turske Ibrahima Kalina i visokog lidera Hamasa održan je jučer, a njih dvojica su razgovarali o humanitarnoj tragediji u Gazi i naporima za postizanje primirja.

Kalin se sastao sa delegacijom koju je predvodio Muhamed Darviš (Muhammad Darwish), predsjedavajući rukovodstva Hamasa, razgovarali su o koracima koje treba poduzeti za prekid vatre i dostavu pomoći u Gazi.

Na sastanku je također bilo riječi o naporima Turske s međunarodnom zajednicom da se okonča humanitarna tragedija i razaranje u Gazi i osigura hitan dotok pomoći.

Također je razgovarano o postizanju konsenzusa između palestinskih grupa tokom ovog kritičnog perioda u kojem se očekuju novi pregovori palestinskog rukovodstva i Izraela. U tom pogledu Turska je pružila snažnu podršku palestinskom narodu.

Sastanak se dogodio nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio optimizam u pogledu primirja između Izraela i Hamasa, rekavši u petak da bi se to moglo dogoditi "u roku od sljedeće sedmice".