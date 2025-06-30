Tramp: Iranu ne nudimo ništa, s njima i ne razgovaramo otkad smo uništili nuklearna postrojenja

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne razgovara s Iranom i da toj zemlji ne nudi "ništa", te je podebljao tvrdnju da je Amerika "potpuno uništila" teheranska nuklearna postrojenja kada ih je pogodila ranije ovog mjeseca.

Izgradnja nuklearnog programa

Trampovi komentari, objavljeni jutros na Truth Socialu, uslijedili su nakon izvještaja da je njegova administracija razmatrala mogućnost da Iranu pomogne u pristupu do čak 30 milijardi dolara za izgradnju civilnog nuklearnog programa za proizvodnju energije.

Takav prijedlog označio bi veliki preokret u politici za Traumpa, koji je izašao iz nuklearnog sporazuma Baracka Obame s Iranom 2018. godine, tvrdeći da ublažavanje sankcija i odmrzavanje imovine pružaju Teheranu "liniju života".

"Recite lažnom demokratskom senatoru Chrisu Coonsu da Iranu ne nudim ništa, za razliku od Obame, koji im je platio milijarde dolara u okviru glupog "JCPOA-a o putu do nuklearnog oružja" (koji bi sada istekao!), niti s njima razgovaram jer smo im potpuno uništili nuklearna postrojenja", napisao je Tramp.

Član senatskog odbora

Podsjetimo, Chris Coons, visoki demokratski član senatskog odbora za vanjske odnose, rekao je prošle sedmice da je prerano za "konačnu procjenu" koliko je štete američki zračni napadi nanijeli iranskom programu obogaćivanja urana.

"Važno je da ne politizujemo profesionalce u našoj obavještajnoj zajednici. Dakle, bilo da predsjednik Trump odmah proglasi da je cijeli program uništen, što mi se čini potpuno preuranjenim. Ili se radi o karakterizaciji određenih lokacija i kapaciteta i koliko su oštećene - to je stvar preciznijeg opisa", naveo je.