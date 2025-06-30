Njemački šef diplomatije u Kijevu obećao nastavak pomoći Ukrajini

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) doputovao je u ponedjeljak u Kijev s obećanjem o nastavku vojne pomoći Ukrajini dok se ona i dalje bori protiv ruske invazije, prenosi Al Jazeera Balkans.

- Sloboda i budućnost Ukrajine najvažniji su zadatak naše vanjske i sigurnosne politike - rekao je Vadeful tokom svoje prve posjete glavnom gradu Ukrajine od preuzimanja dužnosti prošlog mjeseca, piše dpa, prenosi Hina.

Dodao je da će Njemačka "čvrsto stajati uz Ukrajinu kako bi se mogla nastaviti uspješno braniti – modernom protivzračnom odbranom i drugim oružjem, humanitarnom i ekonomskom pomoći".

Putovanje je iz sigurnosnih razloga držano u tajnosti do njegovog dolaska u ponedjeljak ujutro, a Vadeful je u Kijev doputovao vozom zajedno s predstavnicima njemačke industrije oružja.

Dobavljač vojne opreme

Njemačka je jedan od ključnih dobavljača vojne opreme, oružja i finansijske pomoći Ukrajini.

Vadeful bi trebao razgovarati s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom i odati počast žrtvama masakra u Babyn Jaru 1941. godine, gdje su nacističke okupacijske snage ubile više od 33.000 Jevreja.

- Ukrajina će odrediti hoće li Evropa ostati mjesto gdje prevladavaju sloboda i ljudsko dostojanstvo ili će postati kontinent gdje nasilje preoblikuje granice - izjavio je Wadephul.

Predanost podršci

Rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin ne traži mir, već osvajanje pod svaku cijenu.

- Zato ostajemo u potpunosti predani podršci Ukrajini - rekao je.

Vadeful je, također, kritikovao Putina zbog odbijanja istinske diplomatije navodeći da, iako je Ukrajina dosljedno pokazivala spremnost na ozbiljne pregovore o okončanju rata, Putin ostaje nepokolebljiv u svojim krutim zahtjevima.