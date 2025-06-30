Najmanje sedmero Palestinaca ubijeno u jutrošnjim izraelskim napadima u Pojasu Gaze

Najmanje sedmero Palestinaca je ubijeno, a više ranjeno u ponedjeljak kada su izraelski ratni avioni i artiljerija pogodili više lokacija širom Pojasa Gaze, uključujući područja u kojima su smještene raseljene porodice, javlja Anadolija.

Izraelska vojska je pojačala svoje zračne napade i artiljerijsko granatiranje na južne i istočne dijelove grada Gaze, posebno u naseljima Zeitoun, Šejaija (Shejaiya) i al-Tufah (al-Tuffah).

Vojska je također izvela zračne napade na četiri škole u kojima su smješteni raseljeni Palestinci nakon što je izdala upozorenja na evakuaciju. Tri se nalaze u naselju Zeitoun, a jedna u naselju al-Tufah istočno od grada Gaze.

Dovezena tijela

Pet tijela je dovezeno u medicinski kompleks Al-Šifa nakon napada dronom usmjerenog na grupu civila u izbjegličkom kampu Al-Šati, zapadno od grada Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadoliju.

Još jedan Palestinac je ubijen, a 23 drugih je povrijeđeno nakon što ih je izraelska vojska napala dok su tražili pomoć u ulici Salah al-Din, južno od područja Vadi u Gazi, navodi se u saopćenju bolnice Al-Avda (Al-Awda).

Nalozi za hapšenje

Izraelske snage su također ubile jednog Palestinca i ranile druge u granatiranju njihovih šatora u području al-Mavasi (al-Mawasi) zapadno od Kan Junisa (Khan Younisa) na jugu Pojasa Gaze, prema medicinskim izvorima.

Uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre, izraelska vojska je ubila više od 56.000 Palestinaca u smrtonosnom napadu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.