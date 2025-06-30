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MOGUĆ KRAH

Opozicija povećala prednost na blizu 20 posto: Orbanova stranka mogla bi izgubiti na sljedećim izborima

Razlika od 18 posto, prema ovoj anketi, daleko je najveća otkad je Tisza ušla u "političku arenu"

Mađarski premijer Viktor Orban. AP

A. O.

30.6.2025

Vladajuća stranka u Mađarskoj Fidesz, koju vodi Viktor Orban, premijer te zemlje, bliži se potpunom krahu na narednim izborima, sudeći prema posljednjim anketama.

Ova stranka, na vlasti je od 2010., a uspjeli su se oduprijeti svim pokušajima opozicije. Međutim, na narednim izborima koji će se održati iduće godine mogli bi doživjeti ozbiljan poraz.

Kompanija 21 Research Institute sprovela je anketu u saradnji s listom 24.hu, što pokazuje da Orbanov Fidesz trenutno ima podršku samo 34 posto birača.

S druge strane, stranka Tisza, koju vodi bivši član Fidesza, a danas najveći opozicionar u Mađarskoj Piter Magjar (Peter Magyar), trenutno ima podršku u iznosu od 52 posto.

Razlika od 18 posto, prema ovoj anketi, daleko je najveća otkad je Tisza ušla u "političku arenu", te predstavlja jasnu tendenciju mađarskih glasača koji su, kako se čini, spremni za promjenu vlasti.

Magjar je tako nastavio tendenciju političkog rasta koju je počeo sredinom 2024. godine, kada je, preuzimajući relativno pasivnu stranku Tisza, iznenađujuće odveo svoju partiju do odličnog rezultata na izborima za Evropski parlament.

Ako uspije "srušiti" Orbana i doći na vlast, te ako je vjerovati njegovim izjavama, Magjar bi mogao krenuti u svojevrsnu rehabilitaciju odnosa Budimpešte i Brisela, koji su na svom najnižem nivou zbog Orbanovog odnosa prema Rusiji.

# VIKTOR ORBAN
# IZBORI
# MAĐARSKA
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