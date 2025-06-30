Albanski premijer objavio AI fotku sebe i Faragea u kupaćim kostimima

Britanski političar Nigel Farage ušao je posljednjih dana u raspravu s albanskim premijerom Edijem Ramom.

Sve je započelo kad je Rama u intervjuu za Guardian poručio da se Velika Britanija nakon Brexita nalazi "u vrlo mračnom stanju". Optužio je Britaniju da traži "mjesta za odlaganje imigranata".

Farage je odgovorio, zatraživši od Rame da "vrati sve svoje kriminalce" u Albaniju. Ustvrdio je da je "jedan od 50 Albanaca u Britaniji u zatvoru" te je pozvao na njihovu hitnu repatrijaciju.

Nije dugo trebalo čekati na reakciju albanskog premijera.





Rama: To nije činjenica. To je ludo

"Ups... gospodin Nigel Farage me upravo izazvao na temelju činjenica! Kakva čast – za 'divovskog čovjeka', kako me je opisao (mislim, naravno, iz 'male zemlje') – privući pozornost nenadmašnog britanskog virtuoza politike.

Rekao je – i citiram: 'Znate što, gospodine Rama, jeste li znali da je svaki 50. Albanac u Britaniji u zatvoru? Zato pokažite malo dobre volje i vratite ih sve sutra, jer je ovo licemjerje.'

Pa, gospodine Farage – dopustite mi da uzvratim nečim neobično dosadnim u vašem poslu: stvarnim brojkama. Ta tvrdnja da je 'jedan od 50. Albanaca u zatvoru'? To nije činjenica. To je ludo. Klasik iz postistinskog Brexit priručnika: 'Ako zvuči zastrašujuće, mora biti istinito.'

Pogodite što? Kad se brojke stvarno procijene, iznenađenje! Čak i ako pretpostavimo da je svaki Albanac koji je trenutno u zatvoru kriv, a zapravo, mnogi su uhvaćeni u zastarjeli i restriktivni vizni sustav, stopa kriminala među Albancima u Ujedinjenom Kraljevstvu ne bi bila veća od stope kriminala samog britanskog stanovništva", napisao je Rama na X-u.





Dao ponudu Farageu

"Sada, budući da se čini da oboje njegujemo 'dobru volju' i očito smo alergični na 'licemjerje', evo moje ponude: Iznesimo oboje svoje brojke. Ako vaša tvrdnja o 'jednom od 50' drži vodu, osobno ću se obvezati da ću ih sve povući. To je javno obećanje.

Ali ako se vaša zastrašujuća statistika pokaže samo tabloidnim gorivom, onda nema potrebe za isprikom. Nema drame. Umjesto toga, doći ćete u Albaniju kao moj počasni gost.

Dobit ćete pravo sunce, pravo gostoprimstvo i još više stvarnih činjenica o Albaniji i njezinim fantastičnim ljudima. A sve što tražim zauzvrat je najjednostavnije javno obećanje od vas, dano dok uživate u našoj zemlji: sljedeći put kada netko ogovara Albance, vi ćete biti prvi koji će im reći, na svoj teatralan način, da to više ne rade.

Pa što kažete? Jedna provjera činjenica za potpunu deportaciju ili puni odmor, s nekim od najtoplijih ljudi koje ćete ikada upoznati. Hajde, Nigel. Ako izgubite na provjeri činjenica, i dalje ćete osvojiti cijelu naciju prijatelja za cijeli život", dodao je.





Farage: Zamolit ću ministra da organizira povratak zatvorenika

Potom se oglasio Farage. "U Ujedinjenom Kraljevstvu ima 53.000 albanskih građana, a 1099 ih je u našim zatvorima. To je zapravo 1 od 48. Zamolit ću ministra unutarnjih poslova da organizira da vam se svi ovi zatvorenici vrate. Hvala vam na suradnji", istaknuo je.

Uslijedila je reakcija albanskog premijera.

"Dragi Nigel Farage, moja katolička baka, Bog joj duši dao pokoj, podsjećala me je na latinsku poslovicu: Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Pretpostavljam da to ide otprilike ovako: Griješiti je ljudski, ali ustrajati u grešci je đavolski.

Dakle, umjesto da gnjavite već zauzetog ministra unutarnjih poslova, možda biste mi trebali javiti kada vas mogu dočekati u Tirani, kao svog počasnog gosta. Jer, dragi Nigel, brojke očito nisu vaša jača strana i budimo jasni – IZGUBILI STE.

Vaš 'popis' Albanaca u Britaniji je posebno smiješan. Tvrdite da ih ima 53.000. U stvarnosti je broj daleko veći – višestruki. Ali držimo se vašeg vlastitog izvora: The Telegrapha, koji je prvi trubio o teoriji 'jednog od 50', a kasnije je priznao:

Analiza je vjerojatno podcijenila veličinu albanskog stanovništva jer ne uzima u obzir ilegalne migrante, uključujući više od 12.000 koji su stigli malim brodovima 2022. Neke procjene sugeriraju da bi stvarna albanska populacija mogla biti čak 140.000 – što bi značilo da je manje od jednog od 100 u zatvoru", naveo je Rama.

Rama: Brojke su tvrdoglave

"Sada, što se tiče broja zatvorenika, evo relevantnijeg pitanja: koliko ih je zapravo osuđeno za zločine koji nisu povezani s vašim zastarjelim imigracijskim i viznim sustavom? Da, brojke mogu biti dosadne, ali su i tvrdoglave. A kada ih netko stalno griješi, pravo pitanje je: Zašto ustrajati? Jer iskreno, biti đavolski čini se ispod čak i vašeg uobičajenog stila.

Albanci u Britaniji nisu statistika koju treba iskriviti za postBrexit političko kazalište, časni gospodine Farage. To su studenti, akademici, građevinari, vozači, vlasnici tvrtki i partneri. I ako jedan od tisuću ne uspije, to ne pretvara mnoštvo u žrtvene jarce za vašu nacionalnu zbunjenost.

Radili smo rame uz rame s britanskom vladom u dramatičnom smanjenju ilegalnih migracija i suzbijanju kriminala. Prave brojke to dokazuju, a to se zove suradnja. Ali 'jedan od 50 Albanaca u britanskim zatvorima'? To nije činjenica – to se zove postBrexit zabluda.

Veselim se što ću vas ugostiti u Albaniji, kako je obećano, kako bismo podijelili obilje prekrasnog sunca, toplog gostoprimstva i stvarnih činjenica", zaključio je te podijelio fotomontažu sebe i Faragea u kupaćim kostimima.