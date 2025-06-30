Iranci u presretnutoj komunikaciji otkrili da je šteta na nuklearnom programu manja nego se očekivalo

Presretnute iranske komunikacije ublažile su prvobitnu procjenu razmjera štete koju su američki napadi nanijeli iranskom nuklearnom programu, izvijestio je Washington Post, pozivajući se na četiri izvora upoznata s povjerljivim obavještajnim podacima koji kruže unutar američke vlade.

Jedan izvor, koji je zatražio da ostane anoniman, potvrdio je ove navode i za agenciju Reuters, ali je upozorio da postoje ozbiljne sumnje u iskrenost iranskih dužnosnika, opisujući presretnute poruke kao nepouzdane i dvosmislene pokazatelje.

Ipak, ovo je najnoviji u nizu izvještaja koji otvaraju pitanje stvarnog opsega štete koju je iranski nuklearni program pretrpio. Preliminarna procjena američke Odbrambene obavještajne agencije sugerira da bi napadi mogli Iran unazaditi svega nekoliko mjeseci.

Bivši predsjednik Donald Tramp izjavio je da su napadi "potpuno i u cijelosti uništili" iranski nuklearni program, ali američki zvaničnici priznaju da će biti potrebno određeno vrijeme da se napravi potpuna i tačna procjena posljedica prošlosedmičnih vojnih udara. Bijela kuća odbacila je izvještaj Washington Posta.

- Ideja da neimenovani iranski zvaničnici mogu znati šta se desilo ispod stotina metara ruševina je besmislena. Njihov program nuklearnog naoružanja je završen - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karolin Levit, prema pisanju WP.

U intervjuu za Fox News, emitovanom u nedjelju, Tramp je ponovio svoje uvjerenje da su napadi ozbiljno narušili iranske nuklearne kapacitete.

- Uništeni su kao nikada do sada. To je značilo kraj njihovih nuklearnih ambicija – barem za neko vrijeme - rekao je u emisiji Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo.