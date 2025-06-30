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Izraelski napad na okupljanje novinara u Gazi: Ubijena 33 civila, među njima i novinar

Izraelski ratni avioni gađali su odmorište al-Baka na obali Gaze

Izraelski avioni gađali mjesto okupljanja novinara. Platforma X

M. Až.

30.6.2025

Najmanje 33 civila, uključujući jednog novinara, ubijeno je, a oko 50 osoba ranjeno u izraelskom zračnom napadu na odmorište na plaži u Gazi.

Prema riječima medicinskih izvora, izraelski ratni avioni gađali su odmorište al-Baka na obali Gaze, usmrtivši najmanje 33 osobe i ranivši blizu 50 drugih, među kojima ima i teško povrijeđenih.

Među poginulima je i novinar Ismail Abu Hatab. Novinarka Bajan Abu Sultan također je ranjena u napadu, ali priroda i težina njenih povreda još nisu poznati.

Ubistvom Abu Hataba, broj ubijenih novinara u Gazi od početka izraelske ofanzive prije 21 mjesec porastao je na 227.

Novinar iz Gaze Belal Khaled objavio je na društvenim mrežama fotografije Bajan Abu Sultan s krvlju poprskanim licem i torzom.

Prema podacima Al Jazeere, najmanje 80 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima širom Gaze od zore u ponedjeljak. Među njima je 57 osoba ubijeno na sjeveru Gaze, dok je 15 tražilaca pomoći ubijeno u blizini centara za distribuciju pomoći u južnom gradu Rafahu.

Od 7. oktobra 2023. izraelske snage provode nemilosrdnu vojnu kampanju u Pojasu Gaze, u kojoj je, prema lokalnim izvorima, ubijeno 56.531 civilno lice, većinom žene i djeca. Najmanje 133.642 osobe su ranjene.

Ove brojke nisu konačne, jer se mnoge žrtve još nalaze pod ruševinama, van domašaja spasilačkih ekipa i medicinske pomoći.

# IZRAEL
# NOVINAR
# GAZA
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