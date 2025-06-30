Izraelski napad na okupljanje novinara u Gazi: Ubijena 33 civila, među njima i novinar

Najmanje 33 civila, uključujući jednog novinara, ubijeno je, a oko 50 osoba ranjeno u izraelskom zračnom napadu na odmorište na plaži u Gazi.

Prema riječima medicinskih izvora, izraelski ratni avioni gađali su odmorište al-Baka na obali Gaze, usmrtivši najmanje 33 osobe i ranivši blizu 50 drugih, među kojima ima i teško povrijeđenih.

Među poginulima je i novinar Ismail Abu Hatab. Novinarka Bajan Abu Sultan također je ranjena u napadu, ali priroda i težina njenih povreda još nisu poznati.

Ubistvom Abu Hataba, broj ubijenih novinara u Gazi od početka izraelske ofanzive prije 21 mjesec porastao je na 227.

Novinar iz Gaze Belal Khaled objavio je na društvenim mrežama fotografije Bajan Abu Sultan s krvlju poprskanim licem i torzom.