Tramp danas potpisuje izvršnu uredbu o ublažavanju sankcija Siriji

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) potpisat će u ponedjeljak izvršnu uredbu vezanu uz ublažavanje sankcija Siriji, objavio je novinar CBS-a na platformi X u ponedjeljak.

U maju je Tramp najavio da će ukinuti sankcije Siriji u okviru mjera za pomoć zemlji u obnovi nakon razornog građanskog rata.

Objava je saopćena tokom posjete Saudijskoj Arabiji.

Dan nakon objave, Tramp se sastao s novim sirijskim čelnikom Ahmedom al-Sharaaom u Rijadu u prisustvu saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana.

SAD su potom službeno izdale izuzeće od sankcija za Siriju, prenosi Reuters.