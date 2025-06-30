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PREDSJEDNIK SAD

Tramp danas potpisuje izvršnu uredbu o ublažavanju sankcija Siriji

U maju je najavio da će ukinuti sankcije Siriji u okviru mjera za pomoć zemlji u obnovi nakon razornog građanskog rata

Donald Tramp. AP

FENA

30.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) potpisat će u ponedjeljak izvršnu uredbu vezanu uz ublažavanje sankcija Siriji, objavio je novinar CBS-a na platformi X u ponedjeljak.

U maju je Tramp najavio da će ukinuti sankcije Siriji u okviru mjera za pomoć zemlji u obnovi nakon razornog građanskog rata.

Objava je saopćena tokom posjete Saudijskoj Arabiji.

Dan nakon objave, Tramp se sastao s novim sirijskim čelnikom Ahmedom al-Sharaaom u Rijadu u prisustvu saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana.

SAD su potom službeno izdale izuzeće od sankcija za Siriju, prenosi Reuters.

# SIRIJA
# SAD
# DONALD TRUMP
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