Suša i toplotni udar u Evropi ugrožavaju brodski saobraćaj na rijeci Rajni

Nastavak sušnog perioda nakon nedavnog toplotnog udara u zapadnoj Evropi ozbiljno remeti brodski saobraćaj na rijeci Rajni, jednoj od ključnih saobraćajnih arterija njemačke ekonomije, javlja Anadolu.

Prema izvještajima njemačkih medija, zbog izrazito niskog vodostaja, teretni brodovi na mnogim dijelovima Rajne ne mogu prevoziti pun kapacitet tereta. Brodarske kompanije su počele naplaćivati dodatne naknade na standardne troškove prevoza kako bi nadoknadile gubitke zbog smanjene nosivosti brodova.

Osim rasta troškova transporta, veletrgovci sada moraju dijeliti robu na više manjih pošiljki, što dodatno povećava troškove. Zbog toga su neki trgovci odlučili smanjiti narudžbe kako bi izbjegli dodatne izdatke, što je dovelo do problema u lancu snabdijevanja.

Niski vodostaji posebno pogađaju sve dijelove rijeke Rajne južno od Duisburga i Kelna, gdje brodovi trenutno rade sa samo polovicom uobičajenog kapaciteta.

Slična situacija zabilježena je i tokom ljeta 2022. godine, kada su niski vodostaji izazvali uska grla u snabdijevanju i probleme u proizvodnji za mnoge kompanije.

Istovremeno, toplotni val nastavlja pogađati veći dio Evrope. Nakon porasta temperatura tokom vikenda, meteorolozi prognoziraju da bi danas u mnogim dijelovima kontinenta temperature mogle premašiti 35 stepeni Celzijusa.

U Kelnu su povremeno zabilježene temperature i do 40 stepeni Celzijusa.