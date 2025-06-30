Zbog rezova Trampa i Maska umrle hiljade ljudi u Sudanu

Više od 30 miliona ljudi u ratom razorenu Sudanu zavisi od humanitarne pomoći, ali rezovi u finansiranju američke agencije USAID izazvali su katastrofalne posljedice.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u januaru potpisao uredbu o zamrzavanju vanjske pomoći koja "nije u skladu s američkim interesima", mnogi programi spašavanja života su prekinuti, posebno u Sudanu.

Ilon Mask (Elon Musk) je dodatno ismijao situaciju izjavom da USAID ide "u drvnu sjeckalicu", aludirajući na potpuni prekid pomoći.

Zbog naglog prekida finansiranja, hiljade ljudi izgubile su pristup lijekovima, hrani i vodi. Klinike su ostale bez osnovnih antibiotika, a humanitarne kuhinje su zatvorene gotovo preko noći. Mnogi ljekari i volonteri ističu da su brojni smrtni slučajevi – od djece sa upalama pluća do oboljelih od kolere – mogli biti spriječeni da pomoć nije prekinuta.

Pet miliona Sudanaca ostat će bez osnovne zdravstvene zaštite, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija.

Iako je američka administracija kasnije djelomično obnovila neke programe, šteta je već učinjena – osoblje je otpušteno, sistemi plaćanja blokirani, a skladišta hrane ostala puna, ali bez plana za distribuciju. UNICEF i druge agencije upozoravaju da bi bez nastavka finansiranja mogla nestati i posljednja zaliha visokokaloričnih prehrambenih paketa za pothranjenu djecu.

Lokalni volonteri i preživjeli apeliraju na međunarodnu pomoć, dok pokušavaju preživjeti bez lijekova, hrane i čiste vode u zemlji koja se guši u gladi, koleri i ratnim zločinima.