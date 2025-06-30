Ruski vojnik na televiziji priznao da sijeku prste ukrajinskim zarobljenicima

Tijekom emisije na ruskoj državnoj televiziji, jedan ruski vojnik je usred priloga o ratu u Ukrajini neometano priznao da ruski vojnici odsijecaju kažiprste ukrajinskim snajperistima koji padnu u zarobljeništvo.

Ova šokantna izjava emitovana je u jednom od glavnih informativnih programa. Vojnik je opisao kako ukrajinskim vojnicima odsijecaju prste na obje ruke s ciljem da ih trajno onesposobe za dalji borbeni angažman.

Ovo nije prvi put da se pojavljuju izvještaji o brutalnosti nad zarobljenim ukrajinskim vojnicima. Od početka ruske invazije na Ukrajinu zabilježeno je više slučajeva namjernih amputacija kako bi se onemogućio povratak vojnika na front.

Ruska agresija na Ukrajinu traje već četvrtu godinu, a tokom tog perioda poginuli su deseci hiljada Ukrajinaca.