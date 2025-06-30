Diplomatski rat na Kavkazu: Azerbejdžan uzvraća Rusima upadom u redakciju Sputnika

Azerbejdžanske vlasti su nakon racije u ponedjeljak u podružnici Sputnika u Bakuu saopćile da su uhapsile dvojicu pripadnika ruske tajne službe FSB.
Ova medijska stanica, čije emitovanje je lokalnim odlukama bilo zabranjeno još u februaru, nastavila je raditi uprkos zabrani. Incident dodatno zaoštrava već napete odnose između Azerbejdžana i Rusije u posljednje vrijeme.
Racija u Sputniku
- Tijekom policijske operacije u kancelariji Sputnika Azerbejdžan (podružnice ruske međunarodne novinske agencije Rossija Segodnja), uhapšeno je nekoliko osoba. Među njima su i dva pripadnika ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB) koja su radila u toj agenciji - saopćila je azerbejdžanska agencija APA, uz najavu da će više informacija biti dostupno naknadno.
Kasnije je potvrđeno da su uhapšeni direktor Sputnika u Azerbejdžanu Igor Kartavykh i glavni urednik Evgeny Belousov.
Informativni portal AZE.media javlja da je racija u kancelariji Sputnika pripremana duže vrijeme.
- Izgleda da su agenti već bili pod nadzorom i da su vlasti čekale povoljan trenutak za akciju. Jasno je da su ovi agenti imali veliku vrijednost, što objašnjava oštru reakciju Moskve - navodi portal.
Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je, prema agenciji TASS, da azerbejdžanske vlasti nisu navele razlog hapšenja niti su dopustile pristup uhapšenima.
- Zabrinuti smo što ruski diplomati u Bakuu više od dva sata nisu mogli stupiti u kontakt sa novinarima – ruskim državljanima - kazala je Zaharova.
- Zabrinuti smo za naše novinare - dodala je.
Racija u Jekaterineburgu
Ruske sigurnosne službe su u petak u Jekaterinburgu sproveli raciju usmjerenu na pripadnike azerbejdžanske zajednice, zbog ubistva iz 2001. i drugih dugogodišnjih slučajeva. Dva brata, među desetinama uhapšenih, preminula su nakon privođenja – zvanično zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Nakon toga, Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana pozvalo je ruskog ambasadora na razgovor, dok je otkazana planirana posjeta azerbejdžanske parlamentarne delegacije Moskvi. Parlament u Bakuu je ovaj slučaj opisao kao „namjerno ciljanje, ubistva i etničko nasilje koje su ruske sigurnosne snage izvršile nad Azerbejdžancima u Jekaterinburgu bez sudskog postupka i istrage“.
Napetosti između dvije zemlje nisu novost, ali su se dodatno pogoršale u decembru kada je ruska raketa sistema Pancir S oborila avion Azerbaijan Airlinesa iznad Groznog.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev tada je izjavio da očekuje da Rusija kazni odgovorne, obešteti porodice žrtava i prizna krivicu, no do danas se to nije dogodilo.