Diplomatski rat na Kavkazu: Azerbejdžan uzvraća Rusima upadom u redakciju Sputnika

Azerbejdžanske vlasti su nakon racije u ponedjeljak u podružnici Sputnika u Bakuu saopćile da su uhapsile dvojicu pripadnika ruske tajne službe FSB.

Ova medijska stanica, čije emitovanje je lokalnim odlukama bilo zabranjeno još u februaru, nastavila je raditi uprkos zabrani. Incident dodatno zaoštrava već napete odnose između Azerbejdžana i Rusije u posljednje vrijeme.

Racija u Sputniku

- Tijekom policijske operacije u kancelariji Sputnika Azerbejdžan (podružnice ruske međunarodne novinske agencije Rossija Segodnja), uhapšeno je nekoliko osoba. Među njima su i dva pripadnika ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB) koja su radila u toj agenciji - saopćila je azerbejdžanska agencija APA, uz najavu da će više informacija biti dostupno naknadno.

Kasnije je potvrđeno da su uhapšeni direktor Sputnika u Azerbejdžanu Igor Kartavykh i glavni urednik Evgeny Belousov.

Informativni portal AZE.media javlja da je racija u kancelariji Sputnika pripremana duže vrijeme.

- Izgleda da su agenti već bili pod nadzorom i da su vlasti čekale povoljan trenutak za akciju. Jasno je da su ovi agenti imali veliku vrijednost, što objašnjava oštru reakciju Moskve - navodi portal.