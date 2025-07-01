Oliver Mlakar, ikona televizijskog voditeljstva, slavi 90. rođendan

Na današnji dan 1935. godine, u slovenskom Ptuju rođen je Oliver Mlakar, nekad najpopularniji TV voditelj u regiji, odnosno bivšoj SFR Jugoslaviji. Od 1945. do 1953. je živio u Osijeku, a 1954. je došao u Zagreb na studij francuskog i italijanskog jezika. Glumio je i u jednoj predstavi u pozorištu Gavella koju je režirao Božidar Violić. Bilo je to amatersko pozorište «Zvonko Svjetličić» koje je bilo osnovano pri Zagrebačkom vodovodu. Kad se pojavila audicija za spikere, prijavio se, prošao i postao spiker na Radio Zagrebu. Narednih 30 godina čitao je vijesti za Dnevnik te vodio najpopularnije kvizove, festivale i zabavne emisije, među kojima su: “Mikrofon je vaš”, “Jučer, danas, sutra”, “Jadranski susreti”, “Znam, znaš”, “Malo ja, malo ti”, “Sve od sebe”, “Kviskoteka”, “Kolo sreće” i dr. Osim toga, bio je urednik-prevoditelj inozemnih programa. U Hrvatskoj i bivšoj SFR Jugoslaviji postao je ikona televizijskog voditeljstva svojom jedinstvenošću, iskustvom i glasom. A i nakon penzionisanja Mlakar je dugo bio tražena osoba među televizijskim kućama i festivalima. Živi u Samoboru.

Gotfrid Lajbnic . Wikipedia.org Gotfrid Lajbnic . Wikipedia.org

Rođen Gotfrid Lajbnic, jedan od najsvestranijih umova svog doba 1646. - Rođen Gotfrid Lajbnic (Gottfried Leibniz), njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat. Smatra se jednim od najsvestranijih umova svog doba, sa značajnim doprinosom razvoju niza naučnih disciplina. Jedan je od predstavnika filozofije racionalizma. Poznat je postao po tome što je u isto vrijeme kao i Isak Njutn (Isaac Newton) otkrio diferencijalni i integralni račun. Najpoznatije mu je filozofsko djelo “Monadologija”. Izumio je infinitezimalni račun i postao prvi predsjednik Berlinske akademije nauka. 1804. - Rođena francuska književnica Amantina Oror Lusil Dipen (Amantine Lucile Aurore Dupin), baronica Didevan (Dudevant), poznata kao Žorž Sand (George Sand), preteča feminizma, autorica sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare. Djela: "Indijana", "Lelija", "Konsuelo", "Đavolja bara", "Nahoče Fransoa", "Mala Fadeta", "Ona i on", "Markiz d' Vimer", "Majstori trubači", "Historija mog života". 1853. - Umro srbijanski pisac Branko Radičević, romantičarski lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića prvi je počeo da piše na narodnom jeziku. Pjesme su mu pune vedrine, vitalnosti, vragolanske žudnje i uživanja u prirodi, ali je u nekima predosjetio sopstvenu ranu smrt. U najpoznatijem djelu - poemi "Đački rastanak" opjevao je Karlovce i đačke radosti, dubinu i misaonost je iskazao u pjesmi "Tuga i opomena", a protivnike Vukovih reformi je ismijao u satiričnoj pjesmi "Put". Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneseni iz Beča i sahranjeni na Stražilovu. 1860. - Preminuo američki pronalazač Čarls Gudjer (Charles Goodyear), koji je 1839. otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije guma, posebno prozvodnje automobilskih guma. 1872. - Rođen francuski inžinjer i pilot Luj Blerio (Louis Bleriot), pionir avijacije, koji je 1909. prvi avionom preletio La Manš. Godine 1903., konstruisao je prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao tri cilindra. U Prvom svjetskom ratu proizvodio je avione za francusku ratnu avijaciju, koji su bili među najuspješnijim u to vrijeme.

Herijet Bičer Stou . Wikipedia.org Herijet Bičer Stou . Wikipedia.org

Umrla američka književnica Herijet Bičer Stou, autorica "Čiča Tomine kolibe" 1896. - Umrla američka književnica Herijet Bičer Stou (Harriet Beecher Stowe), borac za ženska prava i oslobađanje crnih robova. Romanom "Čiča Tomina koliba", u kojem je crnačko ropstvo podvrgla snažnoj kritici, doprinijela je ukidanju ropstva u SAD. 1902. - Rođen američki filmski režiser njemačkog porijekla Vilijam Vajler (William Wyler), čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je Oskare za filmove "Gospođa Miniver", "Ben Hur" i "Najljepše godine našeg života". Ostali filmovi: "Orkanski visovi", "Male lisice", "Kako ukrasti milion dolara", "Nasljednica", "Detektivska priča", "Keri", "Praznik u Rimu", "Prijateljsko ubjeđivanje". 1931. - Američka filmska glumica francuskog porijekla Lesli Karon (Leslie Caron), zapažena u filmskim mjuziklima pedesetih godina 20. vijeka, rođena je na današnji dan. Filmovi: "Amerikanac u Parizu", "Žiži", "Lili", "Fani". 1946. - Rođen Slobodan Santrač, legendarni fudbaler, najbolji strijelac u historiji jugoslavenskog fudbala sa 1301 postignutim golom. Bio je selektor jugoslavenske reprezentacije od 1994. do 1998., fudbalske reprezentacije Saudijske Arabije 2001. i makedonske fudbalske reprezentacije 2005. godine. Preminuo je 13. februara 2016. godine od posljedica srčanog udara. 1961. - Američki atletičar afričkog porijekla Karl Luis (Carl Lewis), jedan od najuspješnijih sportista 20. vijeka, rođen je na današnji dan. U izboru MOO-a, 1999. godine, proglašen najvećim atletičarem 20. vijeka, iste godine u izboru renomiranog američkog časopisa “Sports Illustrated” proglašen je "olimpijcem vijeka", a sveukupno je, prema mišljenju mnogih, i najveći sportist svih vremena.

Ledi Dajana Spenser . Wikipedia.org Ledi Dajana Spenser . Wikipedia.org

Rođena ledi Dajana Spenser, prva supruga britanskog kralja Čarlsa III 1961. - Rođena ledi Dajana Spenser (Diana Spencer), princeza od Velsa, prva supruga britanskog kralja Čarlsa III (Charles), koji je tada bio princ od Velsa. Počevši još 1980. godine, Dajana se angažovala u humanitarnim akcijama. Svoj utjecajni status koristila je kako bi smanjila diskriminaciju osoba oboljelih od AIDS-a. Kada je bilo uvriježeno mišljenje da se AIDS prenosi dodirom, Dajana je, među prvim slavnim osobama, javno sjela na krevet bolesnika i držala ga za ruku. Dajana se također zanimala za uklanjanje mina iz ratom pogođenih zemalja. Njene slike na kojima hoda kroz minsko polje u Angoli obišle su svijet. Britanski konzervativci odmah su je proglasili ludom, te je optuživali da se miješa u politiku. Godine 1997., primila je Nobelovu nagradu za mir zbog pomaganja u čišćenju minskih polja. A 31. augusta, 1997., Dajana i njen partner Dodi al-Fajed (Fayed), poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Nekoliko dana prije pogibije, posjetila je Bosnu i Hercegovinu, gdje se sastala sa žrtvama mina. 1967. - Pamela Deniz Anderson (Pamela Denise Anderson), kanadsko-američka glumica, foto-model, producentkinja i aktivistkinja za životinjska prava, rođena je na današnji dan. Najzapaženiju ulogu ostvarila je u američkoj seriji „Čuvari plaže“. Andersonova važi za seks-simbol devedesetih, a najpoznatija je po svojim pojavljivanjima u časopisu “Playboy”. Glumila je i u filmovima “Sirova pravda”, “Bodljikava žica” i “Plavuša i još veća plavuša”. 1970. - Rođena Tatjana Matejaš Kameron (Cameron), poznatija kao Tajči, jedna od najvećih jugoslavenskih i hrvatskih pop zvijezda ranih 1990-ih godina. Tajči je postala zvijezda pobjedom na Jugoviziji u Zadru s pjesmom »Hajde da ludujemo« nakon čega je predstavljala bivšu SFR Jugoslaviju na Pjesmi Evrovizije u Zagrebu 1990. godine, kada je osvojila 7. mjesto. U trenutku najveće slave i popularnosti, Tajči je ostavila sve i sreću potražila u Americi. 1997. - Umro američki filmski glumac Robert Čarls Daran Mičam (Charles Durman Mitchum), koji se pedesetih godina 20. vijeka proslavio ulogama nonšalantnih junaka izrazite personalnosti. Filmovi: "Priča o G. I. Džou", "Iz prošlosti", "Crveni poni", "Makao", "Anđeosko lice", "Druga prilika", "Rijeka bez povratka", "Bandido", "Lovci", "Najduži dan", "Eldorado", "Ancio", "Dobri momci i rđavi momci", "Zbogom, ljepojko", "Rajanova kći", "Jakuza", "Bitka za Midvej", "Marijini ljubavnici", "Ambasador".

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